Мужчин похищали и отправляли на войну: в Екатеринбурге раскрыта тайная преступная сеть

·74·Мир
Мужчин похищали и отправляли на войну: в Екатеринбурге раскрыта тайная преступная сеть
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  • В Екатеринбурге была раскрыта преступная группа, обманом и с применением силы отправлявшая беззащитных мужчин на военные действия в Украину.
  • Упомянутая сеть состоит из семи обвиняемых.
  • С целью присвоения военных выплат и компенсаций за гибель на фронте, участники группы совершили похищение и вымогательство в отношении 12 человек.

В российском городе Екатеринбург была раскрыта преступная группа, которая занималась обманом, похищением и насильственной отправкой людей на военные действия в Украину. Члены этой сети сделали своим «источником дохода» получение единовременных выплат, выделяемых Министерством обороны России военнослужащим, а также многомиллионных компенсаций за гибель на фронте.

В настоящее время официально начался судебный процесс над семью обвиняемыми, задержанными в ходе совместной операции МВД России и ФСБ.

Как выбирали жертв и какие ловушки им расставляли?

Преступники при выборе своих жертв опирались на крайне продуманную и жестокую стратегию:

  • Мишень — незащищенные слои населения: Группа в основном находила беззащитных мужчин, оказавшихся в тяжелом финансовом положении, не имеющих постоянного места работы и дохода, а также бездомных или страдающих алкогольной зависимостью, которых никто не искал;

  • Обман с временным приютом: Сначала им обещали помощь, бесплатное жилье и горячее питание;

  • Избиения и принудительный контракт: После того как жертвы попадали в ловушку, к ним применяли физическую силу, избиения и психологические угрозы. В результате мужчин заставляли подписывать контракт с Министерством обороны России.

Схема с миллионами рублей и фиктивными браками

Основной целью преступного сообщества было полное присвоение крупных денежных сумм, выплачиваемых государством солдатам, отправляющимся на фронт:

  • Доступ к банковским счетам: Члены группы оформляли на имя потерпевших банковские карты и заверяли у нотариуса доверенности на управление счетами. Таким образом, все выписки и ежемесячные выплаты напрямую попадали в карман преступников;

  • Фиктивные браки для компенсаций: Женщины из состава группы также заключали с жертвами фиктивные браки, чтобы в случае ранения или гибели бойца на фронте получать крупные суммы страховых и компенсационных выплат (как законные наследники).

Деятельность преступной сети в цифрах

Показатель / Направление

Детали

Значение / Последствие

Состав преступной группы

7 членов (мужчины и женщины)

Действовали как организованная сеть

Эпизоды обвинения

12 случаев похищения людей и вымогательства

Подтверждено наличие большого числа потерпевших

Изъятые доказательства

Десятки телефонов, СИМ-карт, чужих банковских карт

Доказательства управления счетами изъяты как вещественные доказательства

Задержавшие ведомства

МВД России и ФСБ

Обезврежены в ходе спецоперации

Суд и неотвратимость наказания

Судебное дело было возбуждено на основании документов, банковских карт и показаний потерпевших, полученных в ходе обысков. Членам организованной группы предъявлены обвинения по статьям о похищении людей, лишении свободы и вымогательстве в особо крупном размере; им грозят длительные сроки тюремного заключения.

ЕкатеринбургМинистерство обороны РоссииФСБвойна в Украине
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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