Мужчин похищали и отправляли на войну: в Екатеринбурге раскрыта тайная преступная сеть

В российском городе Екатеринбург была раскрыта преступная группа, которая занималась обманом, похищением и насильственной отправкой людей на военные действия в Украину. Члены этой сети сделали своим «источником дохода» получение единовременных выплат, выделяемых Министерством обороны России военнослужащим, а также многомиллионных компенсаций за гибель на фронте.

В настоящее время официально начался судебный процесс над семью обвиняемыми, задержанными в ходе совместной операции МВД России и ФСБ.

Как выбирали жертв и какие ловушки им расставляли?

Преступники при выборе своих жертв опирались на крайне продуманную и жестокую стратегию:

Мишень — незащищенные слои населения: Группа в основном находила беззащитных мужчин, оказавшихся в тяжелом финансовом положении, не имеющих постоянного места работы и дохода, а также бездомных или страдающих алкогольной зависимостью, которых никто не искал;

Обман с временным приютом: Сначала им обещали помощь, бесплатное жилье и горячее питание;

Избиения и принудительный контракт: После того как жертвы попадали в ловушку, к ним применяли физическую силу, избиения и психологические угрозы. В результате мужчин заставляли подписывать контракт с Министерством обороны России.

Схема с миллионами рублей и фиктивными браками

Основной целью преступного сообщества было полное присвоение крупных денежных сумм, выплачиваемых государством солдатам, отправляющимся на фронт:

Доступ к банковским счетам: Члены группы оформляли на имя потерпевших банковские карты и заверяли у нотариуса доверенности на управление счетами. Таким образом, все выписки и ежемесячные выплаты напрямую попадали в карман преступников;

Фиктивные браки для компенсаций: Женщины из состава группы также заключали с жертвами фиктивные браки, чтобы в случае ранения или гибели бойца на фронте получать крупные суммы страховых и компенсационных выплат (как законные наследники).

Деятельность преступной сети в цифрах

Показатель / Направление Детали Значение / Последствие Состав преступной группы 7 членов (мужчины и женщины) Действовали как организованная сеть Эпизоды обвинения 12 случаев похищения людей и вымогательства Подтверждено наличие большого числа потерпевших Изъятые доказательства Десятки телефонов, СИМ-карт, чужих банковских карт Доказательства управления счетами изъяты как вещественные доказательства Задержавшие ведомства МВД России и ФСБ Обезврежены в ходе спецоперации

Суд и неотвратимость наказания

Судебное дело было возбуждено на основании документов, банковских карт и показаний потерпевших, полученных в ходе обысков. Членам организованной группы предъявлены обвинения по статьям о похищении людей, лишении свободы и вымогательстве в особо крупном размере; им грозят длительные сроки тюремного заключения.