Мужчин похищали и отправляли на войну: в Екатеринбурге раскрыта тайная преступная сеть
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- В Екатеринбурге была раскрыта преступная группа, обманом и с применением силы отправлявшая беззащитных мужчин на военные действия в Украину.
- Упомянутая сеть состоит из семи обвиняемых.
- С целью присвоения военных выплат и компенсаций за гибель на фронте, участники группы совершили похищение и вымогательство в отношении 12 человек.
В российском городе Екатеринбург была раскрыта преступная группа, которая занималась обманом, похищением и насильственной отправкой людей на военные действия в Украину. Члены этой сети сделали своим «источником дохода» получение единовременных выплат, выделяемых Министерством обороны России военнослужащим, а также многомиллионных компенсаций за гибель на фронте.
В настоящее время официально начался судебный процесс над семью обвиняемыми, задержанными в ходе совместной операции МВД России и ФСБ.
Как выбирали жертв и какие ловушки им расставляли?
Преступники при выборе своих жертв опирались на крайне продуманную и жестокую стратегию:
Мишень — незащищенные слои населения: Группа в основном находила беззащитных мужчин, оказавшихся в тяжелом финансовом положении, не имеющих постоянного места работы и дохода, а также бездомных или страдающих алкогольной зависимостью, которых никто не искал;
Обман с временным приютом: Сначала им обещали помощь, бесплатное жилье и горячее питание;
Избиения и принудительный контракт: После того как жертвы попадали в ловушку, к ним применяли физическую силу, избиения и психологические угрозы. В результате мужчин заставляли подписывать контракт с Министерством обороны России.
Схема с миллионами рублей и фиктивными браками
Основной целью преступного сообщества было полное присвоение крупных денежных сумм, выплачиваемых государством солдатам, отправляющимся на фронт:
Доступ к банковским счетам: Члены группы оформляли на имя потерпевших банковские карты и заверяли у нотариуса доверенности на управление счетами. Таким образом, все выписки и ежемесячные выплаты напрямую попадали в карман преступников;
Фиктивные браки для компенсаций: Женщины из состава группы также заключали с жертвами фиктивные браки, чтобы в случае ранения или гибели бойца на фронте получать крупные суммы страховых и компенсационных выплат (как законные наследники).
Деятельность преступной сети в цифрах
Показатель / Направление
Детали
Значение / Последствие
Состав преступной группы
7 членов (мужчины и женщины)
Действовали как организованная сеть
Эпизоды обвинения
12 случаев похищения людей и вымогательства
Подтверждено наличие большого числа потерпевших
Изъятые доказательства
Десятки телефонов, СИМ-карт, чужих банковских карт
Доказательства управления счетами изъяты как вещественные доказательства
Задержавшие ведомства
МВД России и ФСБ
Обезврежены в ходе спецоперации
Суд и неотвратимость наказания
Судебное дело было возбуждено на основании документов, банковских карт и показаний потерпевших, полученных в ходе обысков. Членам организованной группы предъявлены обвинения по статьям о похищении людей, лишении свободы и вымогательстве в особо крупном размере; им грозят длительные сроки тюремного заключения.
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