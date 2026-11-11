«Сильнее Месси и Роналду»: Стивен Джеррард сделал громкое заявление о Ламине Ямале
Легендарный капитан английского футбола и клуба «Ливерпуль» Стивен Джеррард, оценивая талант нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, сделал заявление, которое потрясло футбольное сообщество. В интервью британскому изданию Те Тучлине бывший полузащитник открыто сравнил юное дарование с двумя величайшими представителями современного футбола — Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«В плане развития впереди них»: анализ Джеррарда
Вспоминая 19-летний возраст главных соперников в истории футбола, Стивен Джеррард подчеркнул, что потенциал и принимаемые на поле решения испанского вингера в этом возрасте значительно превосходят игру Месси и Роналду в тот же период:
«Ламин Ямаль в свои 19 лет играет на более высоком уровне, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси. Если сравнивать их именно в 19-летнем возрасте, то по уровню развития и влиянию на игру Ламин Ямаль явно впереди».
Приход Ямаля в большой футбол произошел с поистине невероятной скоростью. Он дебютировал в основном составе каталонцев в апреле 2023 года, когда ему было всего 15 лет. А на чемпионате Европы 2024 года он не только стал чемпионом континента в составе сборной Испании, но и установил рекорд как самый молодой футболист в истории, вышедший на поле в финале крупного международного турнира.
Показатель / Критерий
Текущая статистика и результаты Ламина Ямаля
Возраст и клуб/сборная
19 лет, «Барселона» и национальная сборная Испании
Дата дебюта
Апрель 2023 года (шагнул в большой футбол всего в 15 лет)
Показатели текущего сезона
13 голов и 12 результативных передач в 16 матчах (всего 25 очков по системе гол+пас)
Рыночная стоимость
220 миллионов евро (самый дорогой футболист мира по версии Трансфермаркт)
Международные достижения
Победитель Евро-2024, самый молодой футболист в истории финалов
Личные награды
Обладатель звания лучшего молодого футболиста мира 3 раза подряд
«В то время как Месси и Роналду в 19 лет только адаптировались к большому футболу, Ямаль в этом возрасте уже стал чемпионом Европы и в одиночку решает исход каждого матча».
Абсолютный рекорд в 220 миллионов евро
Высокая результативность в текущем сезоне сделала Ламина самым опасным нападающим планеты — всего за 16 матчей он забил 13 мячей и отдал 12 голевых передач. Портал Трансфермаркт оценивает его трансферную стоимость в астрономические 220 миллионов евро.
Также, несомненно, нынешний темп развития Ямаля, трижды подряд завоевавшего награду лучшему молодому игроку планеты, в ближайшие годы сделает его главным претендентом на «Золотой мяч».
А как считаете вы, 19-летний Ламин Ямаль сильнее Месси и Роналду в том же возрасте, или ему еще нужно время, чтобы достичь их многолетней стабильности? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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