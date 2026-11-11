Маурисио Почеттино возглавит «Манчестер Юнайтед»: стали известны детали сделки

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Маурисио Почеттино возглавит «Манчестер Юнайтед»: стали известны детали сделки
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  • Руководство клуба «Манчестер Юнайтед» достигло соглашения о назначении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино главным тренером для вывода команды из кризиса.
  • Для привлечения специалиста, руководящего сборной США, английскому клубу необходимо выплатить Федерации футбола США штраф в размере 10 миллионов долларов.
  • В рамках соглашения помощники Почеттино из тренерского штаба также переедут в Англию вместе с ним.

Переживающий сложный период в Премьер-лиге клуб «Манчестер Юнайтед» сделал серьезный шаг в вопросе назначения нового главного тренера. В случае отставки Майкла Керрика вопрос о том, кто возглавит команду, решается ожидаемо — известный аргентинский специалист Маурисио Почеттино стал основным кандидатом для манкунианцев.

Условия контракта и миллионная неустойка

The Athletic сообщает, что в минувший вторник представители «Манчестер Юнайтед» полностью согласовали все основные условия сотрудничества со стороной Маурисио Почеттино. Чтобы заполучить тренера, который в настоящее время возглавляет национальную сборную США, английскому клубу предстоит осуществить определенные финансовые выплаты.

Пока что клуб официально не связывался с Федерацией футбола США. Однако, если будет принято окончательное решение о подписании контракта с Почеттино, «МЮ» придется выплатить американской федерации неустойку в размере 10 миллионов долларов. Кроме того, вместе с тренером из сборной США в Англию переедут и его помощники из тренерского штаба, за что также предусмотрена отдельная компенсация.

Переговоры и параметры команды

Детали и показатели

Основной кандидат

Маурисио Почеттино (в настоящее время главный тренер сборной США)

Стадия сделки

Представители клуба согласовали условия сотрудничества со сторонами

Выплата федерации США

Неустойка за расторжение контракта в размере 10 миллионов долларов

Тренерский штаб

Помощники Почеттино также перейдут в «МЮ»

Положение «МЮ» в турнире

18-е место с 8 очками после 10 туров АПЛ

«Руководство клуба вынуждено принимать быстрые и решительные меры, чтобы вывести команду из кризиса».

Какие испытания ждут «МЮ» впереди?

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» демонстрирует результаты, вызывающие беспокойство у болельщиков. После 10 туров Английской Премьер-лиги команда, набрав всего 8 очков, опустилась на 18-ю строчку турнирной таблицы. Столь неудовлетворительные показатели вынудили руководство пойти на экстренные изменения.

Сможет ли опыт Маурисио Почеттино и новый проект клуба спасти манкунианцев от кризиса — мы узнаем в ближайшие дни после официальных объявлений.

Как вы считаете, сможет ли приход Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед» кардинально изменить игру команды и вернуть ее на высокие позиции? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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