Маурисио Почеттино возглавит «Манчестер Юнайтед»: стали известны детали сделки
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- Руководство клуба «Манчестер Юнайтед» достигло соглашения о назначении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино главным тренером для вывода команды из кризиса.
- Для привлечения специалиста, руководящего сборной США, английскому клубу необходимо выплатить Федерации футбола США штраф в размере 10 миллионов долларов.
- В рамках соглашения помощники Почеттино из тренерского штаба также переедут в Англию вместе с ним.
Переживающий сложный период в Премьер-лиге клуб «Манчестер Юнайтед» сделал серьезный шаг в вопросе назначения нового главного тренера. В случае отставки Майкла Керрика вопрос о том, кто возглавит команду, решается ожидаемо — известный аргентинский специалист Маурисио Почеттино стал основным кандидатом для манкунианцев.
Условия контракта и миллионная неустойка
The Athletic сообщает, что в минувший вторник представители «Манчестер Юнайтед» полностью согласовали все основные условия сотрудничества со стороной Маурисио Почеттино. Чтобы заполучить тренера, который в настоящее время возглавляет национальную сборную США, английскому клубу предстоит осуществить определенные финансовые выплаты.
Пока что клуб официально не связывался с Федерацией футбола США. Однако, если будет принято окончательное решение о подписании контракта с Почеттино, «МЮ» придется выплатить американской федерации неустойку в размере 10 миллионов долларов. Кроме того, вместе с тренером из сборной США в Англию переедут и его помощники из тренерского штаба, за что также предусмотрена отдельная компенсация.
Переговоры и параметры команды
Детали и показатели
Основной кандидат
Маурисио Почеттино (в настоящее время главный тренер сборной США)
Стадия сделки
Представители клуба согласовали условия сотрудничества со сторонами
Выплата федерации США
Неустойка за расторжение контракта в размере 10 миллионов долларов
Тренерский штаб
Помощники Почеттино также перейдут в «МЮ»
Положение «МЮ» в турнире
18-е место с 8 очками после 10 туров АПЛ
«Руководство клуба вынуждено принимать быстрые и решительные меры, чтобы вывести команду из кризиса».
Какие испытания ждут «МЮ» впереди?
В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» демонстрирует результаты, вызывающие беспокойство у болельщиков. После 10 туров Английской Премьер-лиги команда, набрав всего 8 очков, опустилась на 18-ю строчку турнирной таблицы. Столь неудовлетворительные показатели вынудили руководство пойти на экстренные изменения.
Сможет ли опыт Маурисио Почеттино и новый проект клуба спасти манкунианцев от кризиса — мы узнаем в ближайшие дни после официальных объявлений.
Как вы считаете, сможет ли приход Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед» кардинально изменить игру команды и вернуть ее на высокие позиции? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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