В Кашкадарьинской области 17-летний водитель сбил 3-летнего мальчика, который играл (видео)

·16·Общество
В Кашкадарьинской области 17-летний водитель сбил 3-летнего мальчика, который играл (видео)

В Кашкадарьинской области автомобиль Chery под управлением 17-летнего водителя сбил 3-летнего ребёнка. Видео произошедшего распространилось в социальных сетях и привлекло внимание многих пользователей.

По имеющимся данным, происшествие произошло 30 июня в Камашинском районе. 17-летний водитель, начиная движение автомобиля, по неосторожности сбил 3-летнего ребёнка, стоявшего у края дороги.

В результате происшествия ребёнок получил травмы. Медицинская помощь ему была оказана на месте. Дополнительная информация о состоянии здоровья ребёнка и степени полученных им травм пока не сообщается.

По факту происшествия были оформлены соответствующие документы. Автомобиль Chery временно помещён на штрафную стоянку.

Как вы считаете, на что водителям следует обращать больше внимания, чтобы не допускать подобных происшествий? Поделитесь этой новостью с другими.

КашкадарьяCheryКамаши
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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