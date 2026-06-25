В Узбекистане начинается эра «Зеленого ремонта» и энергоэффективных домов

Задумывались ли вы о том, как сохранить дом теплым зимой и прохладным летом, и при этом значительно сократить расходы на газ и электричество? Именно этому вопросу — переходу на энергосбережение при строительстве и ремонте жилья — было уделено особое внимание на видеоселекторном совещании под председательством Президента Шавката Мирзиёева.

По имеющимся данным, в нашей стране ежегодно в среднем 65 тысяч индивидуальных жилых домов строится и 200–250 тысяч домохозяйств ремонтируется. Это огромный объем! Однако естественно, что нас всех беспокоит вопрос энергоэффективности этих домов.

Цифры тревожат: куда уходит энергия?

На сегодняшний день в экономике всей страны потребляется:

20 процентов природного газа и

11 процентов электроэнергии тратится именно на отопление жилых помещений.

Самое интересное, что эти расходы можно легко сократить! Если фасады (внешние стены) и крыши домов покрыть теплоизоляционными материалами и установить современные энергосберегающие окна, энергопотребление дома можно снизить до 30 процентов . Это большая выгода не только для государственных резервов, но и для бюджета каждой семьи.

«Европейский опыт» в Камаши — массив «Новый Узбекистан»

На совещании в качестве примера был представлен новый строительный проект, реализуемый в Камашинском районе Кашкадарьинской области. Здесь на основе нового подхода, разработанного компаниями из Франции и Великобритании, возводится массив «Новый Узбекистан» на 4 тысячи квартир.

В чем особенность проекта в Камаши? При строительстве массива используются полностью отечественные, местные энергосберегающие материалы. В результате: Себестоимость строительства снизилась как минимум на 20 процентов ;

Расходы на отопление и охлаждение домов сократились до 30 процентов.

Президент подчеркнул необходимость распространить этот успешный опыт по всей стране. Начиная с этого года, многоквартирные дома в 33 районах и городах , где будет формироваться облик «Нового Узбекистана», будут строиться именно по системе Камаши.

19 тысяч предприятий и программа «Зеленый ремонт»

Теперь эти новшества не ограничатся только крупными массивами. Ответственным лицам поручено разработать специальные рекомендации по использованию энергосберегающих материалов при строительстве и ремонте жилья и довести их до 19 тысяч строительных компаний по всей стране.

Кроме того, обычные граждане также не останутся в стороне. В махаллях в рамках программы «зеленого ремонта» в каждом доме подробно разъяснят доступные льготы и удобства. Вы сможете отремонтировать свой дом по «зеленым» стандартам, достигнув одновременно и уюта, и экономии.

Новые горизонты экспорта: узбекские дома от Баку до Москвы

Энергосберегающие строительные материалы, производимые в Узбекистане, по качеству полностью готовы к выходу на международный рынок. Согласно статистике, соседние страны ежегодно импортируют стройматериалы на 13 миллиардов долларов. Узбекистан же имеет потенциал увеличить объем экспорта на рынок Центральной Азии еще на 440 миллионов долларов .

Для эффективного использования этой возможности производители стройматериалов и девелоперы (строительные компании) объединят усилия. Для рекламы и продвижения нашей продукции за рубежом дано интересное поручение: в столицах соседних и партнерских государств — Баку, Тбилиси, Москве, Астане и Бишкеке будут построены и продемонстрированы иностранцам образцовые энергоэффективные дома из узбекского сырья.

Таким образом, в ближайшем будущем ожидается рост числа «умных» и теплых домов, построенных на основе узбекских технологий и материалов, не только у нас, но и в соседних странах!