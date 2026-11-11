Назначена дата суда по делу о сексуальном насилии над 5-летней девочкой в детском саду Намангана

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Назначена дата суда по делу о сексуальном насилии над 5-летней девочкой в детском саду Намангана

Завершено следствие по делу о сексуальном насилии в отношении 5-летней девочки в дошкольном образовательном учреждении Учкурганского района Наманганской области, уголовное дело передано в суд. Первое судебное заседание состоится 18 ноября в Нарынском районе в закрытом режиме.

В рамках дела обвиняются 52-летний мужчина, работавший заведующим складом в детском саду, а также еще несколько лиц. Главный подозреваемый был арестован 12 сентября.

После инцидента сотрудники детского сада, подозреваемые в причастности к произошедшему, были освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, сообщается о принятии мер по переселению семьи пострадавшей девочки в другой город, обеспечению их жильем, а также оказанию ребенку необходимой психологической и медицинской помощи для восстановления.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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