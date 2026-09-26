После инцидента с изнасилованием 5-летней девочки во всех детсадах начались проверки

·113·Общество
После инцидента с изнасилованием 5-летней девочки во всех детсадах начались проверки

Ранее сообщалось, что в государственной дошкольной образовательной организации Учкурганского района Наманганской области было совершено сексуальное насилие в отношении 5-летней воспитанницы. В связи с этим инцидентом в Узбекистане началась проверка сотрудников всех государственных детских садов. Об этом сообщили в Министерстве дошкольного и школьного образования.

По данным министерства, создана специальная Рабочая группа с целью всестороннего изучения произошедшего, а также рассмотрения соответствия ответственных сотрудников занимаемым должностям.

Отмечается, что в отношении всех сотрудников и должностных лиц системы, причастных к инциденту, а также отнесшихся к своим служебным обязанностям безответственно, будут приняты соответствующие меры в рамках уполномоченных организаций. Подчеркнуто, что будет обеспечено наказание виновных в рамках закона.

При этом трудовые договоры с сотрудниками образовательной организации, подозреваемыми в причастности к данному инциденту, были расторгнуты.

В целях предотвращения повторения подобных негативных ситуаций в других дошкольных образовательных организациях членами специальной Рабочей группы министерства в настоящее время проверяются сотрудники всех государственных детских садов. В рамках этого процесса также осуществляются необходимые меры.

Напомним, ранее сообщалось, что заведующий складом детского сада в Учкурганском районе совершил сексуальное насилие в отношении 5-летней воспитанницы.

По данному факту 12 сентября текущего года Следственным отделом ОВД Учкурганского района возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 118 (изнасилование) и части 1 статьи 112 (угроза убийством или применением насилия) Уголовного кодекса.

Подозреваемый в совершении данного преступления К.М. задержан в процессуальном порядке. Судом в отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия.

УчкурганНамангансексуальное насилиепреступление в дошкольной образовательной организации
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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