В США шимпанзе, оказавшемуся в зоне наводнения, доставили еду с помощью дрона

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В США шимпанзе, оказавшемуся в зоне наводнения, доставили еду с помощью дрона

В американском штате Флорида шимпанзе, оказавшемуся в зоне затопления из-за сильных дождей, доставили еду и одеяла с помощью дрона. Инцидент произошел в приюте для шимпанзе под названием Саве те Чимпс, расположенном недалеко от города Форт-Пирс. Об этом сообщает Ассокиатед Пресс.

Сообщается, что в начале ноября из-за проливных дождей, продолжавшихся несколько дней, каналы на территории приюта вышли из берегов, а внутренние дороги оказались под водой. Обычно животным доставляли около 1,4 тонны еды в день с помощью гольф-каров. Однако из-за наводнения сотрудники не смогли воспользоваться привычными транспортными средствами.

В частности, 38-летний шимпанзе по кличке Калеб оказался отрезанным на внешней территории, окруженной водой. Тогда сотрудники решили использовать специальный дрон, приобретенный ранее для чрезвычайных ситуаций. С его помощью Калебу доставили пропитание и одеяла.

На опубликованном видео запечатлено, как шимпанзе достает банан из бумажного пакета, принесенного дроном. Позже он осторожно перебрался по канату, натянутому над затопленным участком, и самостоятельно добрался до зоны, куда могли дойти сотрудники.

Дрон доставляет одеяло обезьяне на берегу реки.

По данным администрации приюта, там проживает более 200 шимпанзе. Животные остались в безопасности в своих убежищах на возвышенности. Для обеспечения их едой и необходимыми средствами сотрудники также использовали грузовики и тракторы.

По информации природоохранной организации, наводнение нанесло ущерб дорогам, зданиям и технике приюта. В настоящее время ведутся работы по восстановлению территории.

Таким образом, в чрезвычайной ситуации технология дронов помогла не только людям, но и животным.

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