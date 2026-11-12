Тех, кто угощает пловом 5 тысяч человек и снимает это на видео, подвергли жесткой критике: что сказал хоким?

Обсуждение излишней роскоши, свадебных торжеств напоказ и расточительства, встречающихся в нашем обществе, остается неизменно актуальным. На этот раз хоким Кашкадарьинской области Муроджон Азимов выразил свое отношение к этим негативным явлениям, выступив с резкой критикой.

Критика хокима и «хвастовство» в социальных сетях

Глава области особо остановился на том, что некоторые граждане демонстрируют в интернете масштабные церемонии, проводимые с излишней роскошью. По его словам, подобные случаи — это не повод для гордости, а, наоборот, серьезная проблема, над которой стоит задуматься.

«Некоторые угощают пловом 5 тысяч человек, снимают на видео, выкладывают в социальные сети и хвастаются, мы считаем казаны. На самом деле, этим нужно не хвастаться, а плакать», — сказал глава области Муроджон Азимов.

Детали вопроса Подход Муроджона Азимова Критикуемая ситуация Угощение пловом большого количества людей и хвастовство в социальных сетях Основная проблема Расточительство и свадьбы, проводимые напоказ Альтернативное предложение Направлять средства на благие дела, образование и помощь близким Регион Кашкадарьинская область

Какие благие дела важнее расточительства?

Хоким области подчеркнул, что вместо того, чтобы тратить лишние средства и пытаться поразить людей, целесообразнее направлять эти деньги на действительно полезные и богоугодные дела.

В частности, было отмечено, что в тысячу раз полезнее за счет средств, уходящих на расточительство, покупать книги для школьных библиотек, оснащать детские сады, создавать условия в собственном доме или заботиться о здоровье больных родственников. Этот призыв вызвал большой интерес у общественности и стал предметом широких дискуссий.

Как вы думаете, какие еще меры необходимо принять для борьбы с излишне роскошными свадьбами и расточительством в нашем обществе? Оставляйте свое мнение в комментариях!