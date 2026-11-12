В Астане из окна разбросали деньги, задержаны высокопоставленные чиновники

Вблизи жилого комплекса в столице Казахстана, городе Астана, были обнаружены несколько чемоданов с долларами США. Вслед за этим событием распространились сообщения о задержании руководителей двух крупнейших государственных структур страны — национальной компании «Қазақстан темір жолы» и фонда «Самрук-Қазына».

Как сообщает издание «Кентралмедиа24», деньги были найдены рядом с жилым комплексом «Атлант-6», расположенным на улице Кунаева в Есильском районе столицы. После появления информации об инциденте на место прибыли сотрудники полиции.

В социальных сетях распространились сведения о том, что чемоданы с долларами были выброшены из окна жилого дома. Однако на данный момент эта версия официально не подтверждена государственными органами.

На фоне этого события издание «Кентралмедиа24», ссылаясь на свои источники, сообщило о задержании председателя правления «Қазақстан темір жолы» Елжаса Отиншиева и главы фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова.