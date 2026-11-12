В Астане из окна разбросали деньги, задержаны высокопоставленные чиновники
Вблизи жилого комплекса в столице Казахстана, городе Астана, были обнаружены несколько чемоданов с долларами США. Вслед за этим событием распространились сообщения о задержании руководителей двух крупнейших государственных структур страны — национальной компании «Қазақстан темір жолы» и фонда «Самрук-Қазына».
Как сообщает издание «Кентралмедиа24», деньги были найдены рядом с жилым комплексом «Атлант-6», расположенным на улице Кунаева в Есильском районе столицы. После появления информации об инциденте на место прибыли сотрудники полиции.
В социальных сетях распространились сведения о том, что чемоданы с долларами были выброшены из окна жилого дома. Однако на данный момент эта версия официально не подтверждена государственными органами.
На фоне этого события издание «Кентралмедиа24», ссылаясь на свои источники, сообщило о задержании председателя правления «Қазақстан темір жолы» Елжаса Отиншиева и главы фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова.
По данным издания, Елжас Отиншиев был задержан сотрудниками Комитета национальной безопасности в столичном лаунж-баре «Танджир». Источники, с которыми беседовали журналисты, утверждают, что оба руководителя подозреваются в попытке получения взятки в особо крупном размере. Также сообщается, что они могут проходить по одному уголовному делу.
Однако связь между задержаниями и долларами, найденными возле жилого комплекса, официально пока не подтверждена.
Пресс-служба фонда «Самрук-Қазына» в ответ на запрос издания «Тенгриневс.кз» о задержании Нурлана Жакупова не подтвердила и не опровергла эту информацию. Представители фонда заявили, что воздержатся от комментариев до тех пор, пока не поступит официальная информация от уполномоченных государственных органов.
Для справки: Елжас Отиншиев был назначен главой национальной железнодорожной компании Казахстана в июле 2026 года. До этого назначения он занимал различные руководящие должности в группе «Самрук-Қазына».
Нурлан Жакупов возглавляет фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» с 2023 года. Этот фонд управляет крупнейшими государственными активами Казахстана. В его ведении находятся крупные предприятия, работающие в нефтегазовой, транспортной, энергетической и телекоммуникационной отраслях.
В настоящее время уточняется точная сумма найденных долларов, кому они принадлежат и при каких обстоятельствах они оказались рядом с жилым комплексом. На момент публикации материала Комитет национальной безопасности Казахстана и другие правоохранительные органы не делали официальных заявлений по поводу возможных задержаний.
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