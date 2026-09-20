«Рабочее время не должно превышать 8 часов»: профессор сделал резкое предупреждение руководителям (видео)

·1·Общество
«Рабочее время не должно превышать 8 часов»: профессор сделал резкое предупреждение руководителям (видео)

Прозвучало крайне актуальное в медицинском и социальном плане обращение к руководителям организаций и ведомств Узбекистана. Известный ученый, профессор и нейропсихолог Зарифбой Ибодуллаев забил тревогу по поводу тяжелых медицинских и семейных кризисов, возникающих из-за переработки сотрудников и вызова их на работу в выходные дни. По словам ученого, в любой организации ежедневное рабочее время не должно превышать 8 часов, а по возможности — 6 часов, при этом суббота и воскресенье должны быть абсолютно неприкосновенными для работников.

Резко выступив против вопросов некоторых министров в стиле «а нельзя ли поработать в субботу до 12:00?», специалист раскрыл, что даже высокопоставленные министры и их заместители страдают от остановки мозговой деятельности из-за работы без отдыха — синдрома хронической усталости. Потеря памяти, рассеянность внимания, эмоциональное выгорание, тяжелые семейные конфликты и даже половая слабость являются результатом грубого нарушения гигиены труда.

Итак, почему постоянное сидение на работе — это не показатель эффективности, а паралич мозга, какой удар по обществу наносят звонки руководителей в выходные дни и какие границы должны быть срочно установлены для сохранения здоровья сотрудников?

«Синдром хронической усталости и семейные ценности»: обращение Зарифбоя Ибодуллаева

Основные медицинские и социальные аргументы, выдвинутые профессором:

  • Строгие лимиты рабочего времени: Продолжительность ежедневной работы не должна превышать 8 часов, а в оптимальном варианте — 6 часов;

  • Неприкосновенность субботы и воскресенья: Выходные дни должны быть свободны от любых служебных поручений, и сотрудник обязан проводить их исключительно в кругу семьи, со своими детьми;

  • Скрытая проблема министров: Сами высокопоставленные руководители жалуются на то, что их мозг перестает воспринимать задачи, а мысли становятся рассеянными;

  • Закрытие «ворот» умственной деятельности: Из-за усталости сначала пропадают память и концентрация, что означает фактическую неспособность сотрудника обрабатывать любую новую информацию;

  • Конец привычке «я на работе, и ты приходи»: Практика звонков руководителей подчиненным в субботу и воскресенье с целью оказания давления должна быть полностью прекращена.

Влияние сверхурочных часов на здоровье человека: нейропсихологический анализ

Стадии хронической усталости по международной классификации болезней:

Режим труда и факторы

Нормальное состояние (наличие отдыха)

Сверхурочная работа (синдром усталости)

Ежедневное рабочее время

6–8 часов (гигиена труда)

10–14 часов, режим без отдыха

Суббота и воскресенье

Полноценный отдых в кругу семьи

Дополнительные совещания и принудительная работа

Состояние мозга и памяти

Четкое внимание, быстрое принятие решений

Снижение памяти, полная рассеянность внимания

Психологическое состояние

Наслаждение жизнью, баланс

Притупление эмоциональных реакций, депрессия

Физические осложнения

Высокий иммунитет и бодрость

Половая слабость, потеря аппетита, снижение иммунитета

Мнение экспертов: культура труда и эффективность государственного аппарата

Выводы профильных специалистов и психологов:

  • Долгое сидение на работе — не признак эффективности: Пребывание сотрудника в офисе по 12 часов не увеличивает результаты, напротив, уставший мозг порождает грубые ошибки и искусственную бумажную волокиту;

  • Основа общества — семья: Если отец или мать не уделяют времени детям в субботу и воскресенье, в семье нарушается баланс воспитания и тепла, что в долгосрочной перспективе создает социальный вакуум;

  • Предотвращение медицинской катастрофы: Половая слабость и дефицит иммунитета являются последней стадией хронического стресса, и единственный способ предотвратить это — полноценный сон и отдых;

  • Законные требования: Строгое соблюдение требований Трудового кодекса и гигиенических норм должно стать прямой обязанностью руководителя любой организации.

Этот жизненный призыв профессора Зарифбоя Ибодуллаева показывает, что пришло время восстановить здоровую трудовую обстановку на рабочих местах и поставить здоровье человека выше карьеризма.

Соблюдается ли на вашем рабочем месте 8-часовой режим труда и полноценные выходные в субботу и воскресенье, или руководители вызывают вас на работу и в дни отдыха? Ощущали ли вы у себя признаки хронической усталости? Оставляйте свой опыт и личные мнения в комментариях и делитесь этим важным обращением с близкими, чтобы все сотрудники и руководители сделали выводы!

Зарифбой ИбодуллаевСиндром хронической усталостиТрудовой кодекс УзбекистанаЛимит рабочих часов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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