Пожар в Учтепинском районе: выявлены признаки умышленного поджога квартиры

·70·Общество
Пожар в Учтепинском районе: выявлены признаки умышленного поджога квартиры

В Учтепинском районе города Ташкента выявлены признаки умышленного поджога в квартире, где при пожаре погибла женщина. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Отмечается, что 24 октября 2026 года около 02:00 в одной из квартир района произошел пожар. На месте происшествия было обнаружено тело женщины 2000 года рождения. Также у нее были выявлены термические ожоги от плеча до бедра.

При осмотре места происшествия было установлено наличие трех независимых друг от друга очагов возгорания: на кухне, в спальне и в гостиной. Кроме того, зафиксированы признаки, указывающие на то, что квартира могла быть подожжена умышленно.

По данному факту 24 октября прокуратурой Учтепинского района было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса, то есть умышленное убийство.

В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия. Сообщается, что по итогам расследования будет принято законное решение и предоставлена дополнительная информация о деталях происшествия.

Учтепинский районГенеральная прокуратураумышленное убийствоХаёт Шамсутдинов
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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