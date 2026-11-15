Скончался писатель Юсуф Рузиев

Член Союза писателей Узбекистана, писатель Юсуф Рузиев (Юсуф Рузи Бойкандий) скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщил Союз писателей Узбекистана.

Юсуф Рузиев родился 24 апреля 1963 года в селе Сайёд Каракульского района Бухарской области. В 1980 году он окончил 5-ю школу района с золотой медалью. Литератор, окончивший Бухарский государственный университет в 1993 году, с 2007 года являлся членом Союза писателей Узбекистана.

Из-под пера автора вышли такие произведения, как «Спасибо тебе, Хумо», «Операция ночной бриз», исторический роман «Главный палван Бухары», а также историко-научная работа «Повесть о древнем Пайкенде».

Zamin.уз выражает глубокие соболезнования членам семьи, близким и коллегам покойного.