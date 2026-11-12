Скончался бывший хоким Навоийской области Бахриддин Рузиев

Государственный и общественный деятель, бывший хоким Навоийской области, ветеран труда Бахриддин Муртазоевич Рузиев скончался 11 ноября в возрасте 76 лет. Президент Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с кончиной покойного. Об этом сообщила пресс-служба Президента.

Бахриддин Рузиев родился 23 августа 1950 года в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области. Трудовую деятельность начал автослесарем в дорожно-строительном объединении Карманинского района. Позже получил образование инженера-механика в Ташкентском политехническом институте, также обучался в Московской академии общественных наук.

В разные годы он руководил управлением газификации Навоийской области, территориальным управлением коммунального обслуживания, работал в должности хокима Канимехского района. В 2002 году был назначен хокимом Навоийской области и занимал эту должность до декабря 2008 года.

В период руководства областью он внес вклад в развитие промышленности и производства, привлечение инвестиций и повышение экспортного потенциала. В частности, принимал активное участие в создании свободной индустриально-экономической зоны «Навои» и строительстве логистического центра на базе международного аэропорта.

В письме с соболезнованиями Президента отмечены заслуги Бахриддина Рузиева в государственных и общественных делах, его вклад в воспитание молодежи и развитие страны. Подчеркнуто, что светлая память о покойном сохранится в сердцах людей.