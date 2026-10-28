Внимание: в Telegram зафиксирован новый вид мошенничества с «новой узбекской клавиатурой»

В социальных сетях, в частности в Telegram, наблюдается новый вид мошенничества. Киберпреступники рассылают пользователям ссылки и APK-файлы, обещая добавить обновленный узбекский алфавит на клавиатуру телефона.

Установка таких файлов может быть опасной. В связи с этим рекомендуется не переходить по ссылкам, присланным из неизвестных источников, и не скачивать APK-файлы.

Напоминаем, что язык и раскладка клавиатуры телефона обычно меняются через настройки устройства или настройки самого приложения клавиатуры. Поэтому следует с осторожностью относиться к подозрительным файлам, отправленным под предлогом установки новой узбекской клавиатуры.

Если вы получили такое сообщение, не открывайте файл и не пересылайте его другим.