В Ташкенте разоблачена незаконная группа из 23 иностранцев (видео)

В городе Ташкенте правоохранительными органами была успешно проведена очередная крупная оперативная акция. Сотрудниками кибербезопасности была задержана организованная группа, состоящая из 23 иностранных граждан, которые вели незаконную деятельность в одной из многоэтажных квартир столицы.

Данная специальная операция была проведена сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью ГУВД города Ташкента, деятельность подпольного «офиса» была полностью пресечена.

Обыск и вещественные доказательства: 80 телефонов и специальные устройства

При осмотре данной квартиры оперативной группой были обнаружены и процессуально оформлены многочисленные цифровые доказательства, характерные для современной инфраструктуры киберпреступности:

80 средств мобильной связи;

21 ноутбук и компьютерная техника;

6 Wi-Fi роутеров (устройств интернет-сети);

22 иностранных паспорта.

Нелицензированная криптоторговля и оборот в сотни миллионов

Первоначальное расследование раскрыло финансовые схемы и незаконную онлайн-деятельность группы:

Оборот криптоактивов: 3 члена группы вели активную торговлю криптоактивами на международных интернет-криптобиржах без соответствующей лицензии и разрешения;

Сумма средств: Установлено, что их незаконный криптооборот составил 27 910,21 USDT (примерно 329,6 миллиона сумов).

Возбуждено уголовное дело: следствие продолжается

По данному факту в отношении этих лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим пунктам части 2 статьи 278-8 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Нарушение законодательства о деятельности в сфере оборота криптоактивов).

В настоящее время продолжаются активные следственные действия по установлению причастности данных иностранных граждан к другим финансовым махинациям на территории республики и за ее пределами.