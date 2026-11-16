Население Украины сократилось на 12,7 миллиона: катастрофические показатели демографического кризиса

Украина переживает серьезный демографический кризис. Население страны за последние почти пять лет сократилось на 12,7 миллиона человек. Эти данные были официально подтверждены профессором Института демографии Национальной академии наук Украины Дмитрием Шушпановым. Если по состоянию на 1 января 2022 года в стране проживало 41,2 миллиона человек, то в настоящее время на территориях, подконтрольных правительству Украины, осталось около 28,5 миллиона жителей.

Основные показатели и причины демографических изменений

Согласно данным директора Института демографии НАН Украины Эллы Либановой и профессора Дмитрия Шушпанова, демографическая ситуация резко ухудшилась. С показателя в 41,2 миллиона в начале 2022 года к середине 2026 года численность населения упала до 28,5 миллиона человек. Стоит отметить, что указанная цифра в 28,5 миллиона включает в себя только население, проживающее на территориях под контролем Киева. С 2001 года в стране не проводилась полная перепись населения, поэтому эксперты оценивают текущую численность жителей на основе данных операторов мобильной связи и специальных демографических моделей.

Основные факторы сокращения населения:

Массовая миграция. С начала войны более 6 миллионов украинцев покинули страну и остаются за рубежом. В 2025 году за границу выехали 290 тысяч человек, а в первом полугодии 2026 года — еще 244 тысячи.

Резкое падение рождаемости. Коэффициент рождаемости в Украине составляет 0,8–0,9 ребенка на одну женщину. Для стабильного сохранения численности населения этот показатель должен составлять не менее 2,1.

Естественная убыль и смертность. Показатель смертности почти в три раза превышает рождаемость. Например, в 2025 году страна потеряла более 300 тысяч человек по естественным причинам и вследствие войны.

Старение нации. Доля людей старше 60 лет в обществе выросла с 24,5% почти до 30%. Доля детей, напротив, сократилась с 18% до 14%, что оказывает серьезное давление на рынок труда и пенсионную систему.

Как вы считаете, как этот демографический кризис повлияет на послевоенное восстановление Украины? Оставляйте свое мнение в комментариях!