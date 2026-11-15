В Джизаке пресечен незаконный оборот криптоактивов на 2,6 миллиарда сумов
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- В Шараф-Рашидовском районе Джизакской области пресечена незаконная деятельность гражданина 2007 года рождения, занимавшегося торговлей криптоактивов без лицензии.
- В ходе проверки было установлено, что через смартфоны Samsung S24 Ultra, iPhone 16 Pro и iPhone 11 были совершены операции на сумму около 2,6 миллиарда сумов.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 278-8 Уголовного кодекса, и в настоящее время проводятся следственные действия.
В нашей стране продолжаются оперативные мероприятия по борьбе с правонарушениями в сфере цифровых технологий и криптоактивов. В частности, в Джизакской области была пресечена незаконная деятельность лица, занимавшегося торговлей и оборотом криптоактивов без соответствующей лицензии.
Подробности инцидента и его раскрытие
По данным Министерства внутренних дел, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены незаконные действия жителя Шараф-Рашидовского района Джизакской области 2007 года рождения (19 лет).
В процессе проверки были осмотрены принадлежащие подозреваемому смартфоны моделей Samsung S24 Ultra, iPhone 16 Pro и iPhone 11. Анализ данных на этих устройствах показал, что через личные счета были проведены незаконные операции с криптоактивами на сумму около 2,6 миллиарда сумов.
Следственные и правовые показатели
Детали и данные
Личность правонарушителя
Житель Шараф-Рашидовского района, 2007 года рождения
Объем незаконного оборота
Около 2,6 миллиарда сумов
Вещественные доказательства
Смартфоны Samsung S24 Ultra, iPhone 16 Pro и iPhone 11
Примененная правовая мера
Возбуждено уголовное дело по статье 278-8 Уголовного кодекса
Правовые меры и следственные действия
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 278-8 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (нарушение законодательства о криптоактивах), в настоящее время правоохранительные органы продолжают активные следственные действия.
Напоминаем, что в нашей стране обмен, покупка и продажа криптоактивов должны осуществляться исключительно через специальные платформы, имеющие установленную законом лицензию. Обход данного порядка влечет за собой уголовную ответственность.
Как вы считаете, какие еще решительные меры необходимо принять для предотвращения незаконных операций и теневого оборота в сфере цифровых активов? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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