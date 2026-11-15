В Джизаке пресечен незаконный оборот криптоактивов на 2,6 миллиарда сумов

В нашей стране продолжаются оперативные мероприятия по борьбе с правонарушениями в сфере цифровых технологий и криптоактивов. В частности, в Джизакской области была пресечена незаконная деятельность лица, занимавшегося торговлей и оборотом криптоактивов без соответствующей лицензии.

Подробности инцидента и его раскрытие

По данным Министерства внутренних дел, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены незаконные действия жителя Шараф-Рашидовского района Джизакской области 2007 года рождения (19 лет).

В процессе проверки были осмотрены принадлежащие подозреваемому смартфоны моделей Samsung S24 Ultra, iPhone 16 Pro и iPhone 11. Анализ данных на этих устройствах показал, что через личные счета были проведены незаконные операции с криптоактивами на сумму около 2,6 миллиарда сумов.