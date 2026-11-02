В Гузаре мужчина, заживо сжегший женщину и четверых ее детей, приговорен к пожизненному заключению

В Гузарском районе Кашкадарьинской области мужчина, обливший бензином и поджегший женщину и ее четверых несовершеннолетних детей, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщила пресс-служба судов Кашкадарьинской области.

Как стало известно, инцидент произошел 15 мая 2026 года около 22:30. Подсудимый С.Т. пришел в дом потерпевшей в Гузарском районе, где между ними возник конфликт. После этого он облил женщину и ее четверых несовершеннолетних детей бензином из принесенной с собой пятилитровой пластиковой емкости и поджег их в закрытом помещении.

В результате происшествия женщина и ее четверо детей получили ожоги. Благодаря экстренной медицинской помощи и проведенному лечению жизнь женщины и двоих детей удалось спасти. Однако 6-летний сын и 11-летняя дочь скончались от полученных тяжелых травм.

На судебном заседании потерпевшая попросила назначить подсудимому самое суровое наказание.

«Прошу назначить высшую меру наказания. Моих двоих детей уже не вернуть. Если вы не дадите суровое наказание, таких людей станет еще больше. Прошу вас назначить высшую меру», — сказала она.

Приговором Камашинского районного суда по уголовным делам С.Т. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «д», «ж» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), статьями 25 и 97 (покушение на умышленное убийство), а также пунктом «б» части 2 статьи 173 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Согласно приговору суда, ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы.