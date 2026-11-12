Руководитель «Demokrat.uz» и блогер приговорены к более чем 10 годам лишения свободы за вымогательство

В нашей стране завершился очередной громкий судебный процесс в рамках борьбы с незаконными действиями и преступлениями, связанными с вымогательством. Мирабадский районный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении руководителя интернет-издания «Demokrat.uz» Фазлиддинхона Мехмонова и блогера Азиза Гоипназарова. Они были признаны виновными в вымогательстве и ряде других тяжких преступлений.

Подробности дела о требовании 50 тысяч долларов и судебный приговор

Согласно материалам следствия, подсудимые требовали у предпринимателя крупную сумму денег — 50 тысяч долларов США — за нераспространение в интернет-сетях и удаление видеоролика, серьезно порочащего деятельность автосалона.

Согласно судебному приговору, оглашенному 11 ноября:

Фазлиддинхон Мехмонов признан виновным в вымогательстве, мошенничестве и незаконном обороте оружия и приговорен к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы. Также постановлено взыскать с него материальный ущерб, причиненный потерпевшим.

Азиз Гоипназаров за совершение преступления, связанного с вымогательством, приговорен к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Оба подсудимых будут отбывать наказание в колониях общего режима.