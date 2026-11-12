Руководитель «Demokrat.uz» и блогер приговорены к более чем 10 годам лишения свободы за вымогательство
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- Мирабадский районный суд по уголовным делам признал руководителя «Demokrat.uz»
- Фазлиддинхона Мехмонова и блогера Азиза Гоипназарова виновными в вымогательстве.
- Им назначено наказание в виде более чем 10 лет лишения свободы.
- Подсудимые требовали у предпринимателя 50 тысяч долларов США за нераспространение видеоролика, порочащего деятельность автосалона.
В нашей стране завершился очередной громкий судебный процесс в рамках борьбы с незаконными действиями и преступлениями, связанными с вымогательством. Мирабадский районный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении руководителя интернет-издания «Demokrat.uz» Фазлиддинхона Мехмонова и блогера Азиза Гоипназарова. Они были признаны виновными в вымогательстве и ряде других тяжких преступлений.
Подробности дела о требовании 50 тысяч долларов и судебный приговор
Согласно материалам следствия, подсудимые требовали у предпринимателя крупную сумму денег — 50 тысяч долларов США — за нераспространение в интернет-сетях и удаление видеоролика, серьезно порочащего деятельность автосалона.
Согласно судебному приговору, оглашенному 11 ноября:
Фазлиддинхон Мехмонов признан виновным в вымогательстве, мошенничестве и незаконном обороте оружия и приговорен к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы. Также постановлено взыскать с него материальный ущерб, причиненный потерпевшим.
Азиз Гоипназаров за совершение преступления, связанного с вымогательством, приговорен к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы.
Оба подсудимых будут отбывать наказание в колониях общего режима.
Подсудимые и назначенные наказания
Основные обвинения и сроки
Фазлиддинхон Мехмонов (руководитель «Demokrat.uz»)
Вымогательство, мошенничество и оборот оружия — 10 лет 3 месяца лишения свободы
Азиз Гоипназаров (блогер)
Преступление, связанное с вымогательством — 10 лет 1 месяц лишения свободы
Место отбывания наказания
Колонии общего режима
Основная причина преступления
Требование 50 тысяч долларов за удаление видео, порочащего автосалон
«Судебным решением действиям обвиняемых была дана правовая оценка, назначены соответствующие меры наказания и определено возмещение материального ущерба».
Обсуждения в общественности и медиапространстве
Данный судебный процесс и вынесенный строгий приговор вызывают широкие обсуждения в средствах массовой информации и социальных сетях. По мнению экспертов, случаи давления на субъекты предпринимательства и вымогательства с использованием статуса журналиста или блогера должны строго наказываться в рамках закона.
Как вы считаете, какие еще меры необходимо предпринять для предотвращения подобных преступлений, совершаемых под прикрытием медийной и блогерской деятельности, а также для защиты прав предпринимателей? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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