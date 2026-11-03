В Сырдарьинской области ребенок появился на свет в машине «скорой помощи»

·0·Общество
В Сырдарьинской области ребенок появился на свет в машине «скорой помощи»

В Сайхунабадском районе Сырдарьинской области беременная женщина родила ребенка в машине «скорой помощи», не успев доехать до больницы. Благодаря действиям медицинского персонала на свет появилась здоровая девочка.

Инцидент произошел 1 ноября около 03:30 ночи. Медицинские работники, перевозившие беременную женщину в больницу, заметили, что по дороге у нее усилились схватки. Из-за нехватки времени было принято решение принять роды прямо в автомобиле.

Дежурный врач Хонсулув Масрурова и фельдшер Салима Мавлонова оказали необходимую медицинскую помощь и успешно приняли роды. В результате этот важный для матери и ребенка процесс завершился в машине «скорой помощи».

Благодаря оперативным и профессиональным действиям медицинского персонала на свет появилась здоровая девочка.

СайхунабадСырдарьяСкорая помощьРоды
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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