Для болельщиков мадридского «Реала» наступают по-настоящему захватывающие времена. После сезона, который «королевский клуб» неожиданно завершил без единого трофея, команда готовится к масштабной трансферной кампании. Президент клуба Флорентино Перес публично раскрыл свои амбициозные планы по радикальному обновлению состава и приглашению в Мадрид лучших футболистов мира в предстоящее летнее трансферное окно.

Глава гранда подчеркнул, что в скором времени сделает важное заявление не только о трансферах «Реал Мадрида», но и о глобальных планах развития клуба.

Флорентино Перес: «Мы прекрасно знаем, кто нам нужен»

Флорентино Перес, считающийся королем трансферов «королевского клуба», призвал болельщиков на «Сантьяго Бернабеу» к спокойствию, заявив:

«В ближайшие дни мы подробно расскажем о различных крупных проектах, которые мы реализуем ради светлого будущего «Реала» не только в спортивном, но и в социальном и экономическом аспектах. Наши болельщики могут не беспокоиться — новые яркие звезды и громкие трансферы уже на пороге. Мы отлично понимаем, какие позиции в команде требуют усиления, и эти новые игроки обязательно выйдут на поле в футболке «Реала» в следующем сезоне».

Прошлый сезон остался в прошлом

Стоит напомнить, что завершившийся сезон выдался для мадридцев довольно неудачным и тяжелым. «Сливочные» набрали 86 очков в испанской Ла Лиге и заняли лишь второе место в турнирной таблице.

Самое обидное, что мадридцы были вынуждены второй год подряд уступить главный трофей — чемпионский титул — своему заклятому и непримиримому сопернику «Барселоне».

Однако после сегодняшнего заявления Переса миллионы футбольных фанатов мадридцев вновь вздохнули с надеждой и уверенностью перед началом нового сезона. Посмотрим, какими трансферами суперзвезд Перес удивит футбольный мир на этот раз? Продолжаем следить за развитием событий!