Фабрицио Романо раскрыл инсайд о новых трансферах «Реала»

·320·Спорт
Фабрицио Романо раскрыл инсайд о новых трансферах «Реала»
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С открытием летнего трансферного окна в мировом футболе начались громкие переходы. Самый авторитетный инсайдер Европы и надежный эксперт трансферного рынка Фабрицио Романо сообщил захватывающие новости для болельщиков мадридского «Реала». По его словам, «Королевский клуб» планирует вести очень активную и агрессивную политику на нынешнем трансферном рынке и уже завершил первые крупные сделки.

По утверждению инсайдера, мадридский гранд поставил цель кардинально обновить и усилить оборонительную линию команды.

Ожидается приход новых звезд в линию обороны

Руководство «сливочных» достигло полного соглашения с итальянским «Интером» и правым защитником сборной Нидерландов Дензелом Дюмфрисом по его трансферу. Ожидается, что этот переход будет весьма выгодным для мадридского клуба:

  • Сумма трансфера: 20 миллионов евро.

  • Причина сделки: Эта сумма была прописана в качестве клаусулы (отступных) в действующем контракте игрока с миланским клубом, и «Реал» эффективно воспользовался этим пунктом.

Кроме того, французский габаритный центральный защитник, покинувший английский «Ливерпуль» после истечения контракта, Ибраима Конате также может вскоре перебраться в Мадрид. Поскольку футболист имеет статус свободного агента, он достанется «Реалу» абсолютно бесплатно.

Летние планы «Реала» и эффект Моуринью

Фабрицио Романо особо отметил, что эти трансферы Дюмфриса и Конате — лишь начало больших ходов «Реал Мадрида» на трансферном рынке. Президент Флорентино Перес намерен осуществить еще ряд громких сделок в это летнее окно.

Интересная информация: Ранее в европейской спортивной прессе широко распространились сообщения о том, что бывший наставник «Реал Мадрида», легендарный и темпераментный тренер Жозе Моуринью, может вновь вернуться на «Сантьяго Бернабеу» и возглавить команду. Приход новых игроков также может быть связан с этими планами.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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