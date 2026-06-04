Доля населения Узбекистана, занимающегося спортом, достигла рекордного уровня

Масштабные реформы по пропаганде здорового образа жизни и популяризации физической культуры и спорта среди населения продолжают приносить плоды. Современные спортивные площадки, зоны воркаута и массовые марафоны, создаваемые государством, привнесли дух спорта в повседневную жизнь соотечественников. Эти позитивные изменения находят отражение и в официальных цифрах.

Согласно результатам выборочных наблюдений среди домохозяйств, проведенных Агентством по статистике, по итогам 2025 года доля граждан Узбекистана, регулярно занимающихся физическими упражнениями, достигла 70,3 процента .

Стабильный рост: становимся спортивной нацией

В последние годы в нашей стране неуклонно растет число людей, сделавших спорт образом жизни. Если взглянуть на цифры, можно четко увидеть динамику роста в обществе:

В 2021 году: 60,9 процента населения выполняли упражнения;

В 2022 году: этот показатель немного вырос и составил 62,3 процента;

В 2023 году: доля тех, кто подружился со спортом, достигла 63,7 процента;

В 2024 году: позитивная динамика продолжилась, цифры показали 67,8 процента;

В 2025 году: зафиксирован исторический рост, показатель преодолел отметку в 70,3 процента .

Отрадно, что всего за четыре года доля соотечественников, выбравших здоровый образ жизни, увеличилась почти на 10 процентных пунктов . Самый значительный и стремительный рост пришелся именно на последние годы (период 2023–2025 годов), когда показатель вырос сразу на 6,6 процентных пункта.

Сильное и энергичное здоровое общество

Анализ показывает, что такой высокий интерес к спорту очень велик и среди трудоспособного населения — будущего нашей страны. Согласно официальным данным, по состоянию на 1 января 2026 года численность граждан Узбекистана трудоспособного возраста составляет 21,3 миллиона человек .

Наименование показателя Статистические данные Численность трудоспособного населения 21,3 миллиона человек Доля в общей численности населения 55,8 процента Регулярно занимающиеся спортом 70,3 процента

Эти цифры свидетельствуют о том, что более половины населения нашей страны не только готово трудиться, но и полно сил для внесения вклада в процветание страны через здоровый образ жизни.

Девиз от редакции: Закаленному пыль не страшна, бегущему болезнь не помеха! Не пропускайте утреннюю зарядку и вечерние прогулки. Регулярно занимаясь спортом, берегите здоровье свое и своих близких!

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