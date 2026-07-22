Аль-Хиляль начал переговоры о трансфере Харри Кейна

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» близок к осуществлению очередной громкой сделки в летнее трансферное окно. Эр-риядский гигант сделал капитана сборной Англии и нападающего «Баварии» Харри Кейна своей главной трансферной целью. Ожидается, что этот переход выведет престиж не только клуба, но и всей Саудовской профессиональной лиги на новый уровень. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Ал-Мидан Ал-Рияди, технический директор «Аль-Хиляля» Саймон Фрэнсис уже прибыл в Лондон. Основная цель поездки — завершение официальных переговоров по трансферу Харри Кейна и согласование условий личного контракта с футболистом. Руководство клуба решило радикально обновить состав из-за неудовлетворительных результатов в сезоне 2025-2026.

Детали переговоров и планы клуба

Саймон Фрэнсис встретится в Лондоне с Харри Кейном и его представителями, чтобы изучить финансовые требования нападающего и желаемые им бонусы. Руководство «Аль-Хиляля» заявило о готовности выполнить любые условия, чтобы заполучить английскую звезду. В настоящее время трансферными процессами руководит Фрэнсис, однако ожидается, что вскоре эта задача перейдет к шотландскому спортивному директору Ричарду Хьюзу.

Поскольку в прошлом сезоне «Аль-Хиляль» ограничился лишь Кубком Короля, усиление состава считается приоритетной задачей. Приход такого опытного и результативного форварда, как Харри Кейн, значительно повысит шансы команды на победу как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов АФК.

Харри Кейн перешел в немецкую «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» в прошлом году. Несмотря на высокую результативность в составе мюнхенцев, финансово привлекательное предложение саудовского клуба может заставить футболиста задуматься. Пока реакция руководства «Баварии» на этот потенциальный трансфер неизвестна.

Если сделка состоится, Харри Кейн присоединится в Саудовской Аравии к таким звездам, как Неймар, Карим Бензема и Криштиану Роналду. Это будет способствовать росту уровня футбола в регионе и увеличению интереса к трансляциям. Ожидается, что в ближайшие часы появятся новые подробности по итогам встречи в Лондоне.