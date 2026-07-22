Google перешла на новый этап в гонке искусственного интеллекта: анонсированы Gemini 3.6 и Gemini 4

·38·Технологии
Google перешла на новый этап в гонке искусственного интеллекта: анонсированы Gemini 3.6 и Gemini 4

Технологический гигант Google продолжает расширять свою экосистему искусственного интеллекта. Компания официально представила три новые модели семейства Gemini — Gemini 3.6 Флаш, Gemini 3.5 Флаш-Лите и специализированную версию Gemini 3.5 Флаш Кйбер. Эти обновления направлены не только на повышение скорости вычислений, но и на более доступную и эффективную интеграцию ИИ в повседневные рабочие процессы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Флагман новой линейки, модель Gemini 3.6 Флаш, значительно экономичнее предыдущего поколения и потребляет на 17% меньше выходных токенов. Согласно данным Артификиал Аналйсис Индекс, рост эффективности не привел к снижению качества; напротив, показатели улучшились в программировании, анализе данных и работе с мультимодальным контентом. Google также снизила стоимость этой модели, установив цену в 1,50 доллара за 1 миллион входных токенов и 7,50 доллара за выходные токены.

Революция в скорости и кибербезопасности

Вторая новинка — модель Gemini 3.5 Флаш-Лите, специально разработанная для высокой скорости и работы с большими объемами запросов. Способная генерировать до 350 токенов в секунду, эта модель стала самой быстрой системой в своем классе. Несмотря на небольшое повышение цен, она доказала свое значительное превосходство над предыдущими версиями в сложных агентских сценариях и при работе с длинными контекстами.

Компания также уделила особое внимание сфере кибербезопасности, представив модель Gemini 3.5 Флаш Кйбер. Эта модель оптимизирована для поиска и устранения уязвимостей в программном коде. Она работает в связке с агентом КодеМендер и демонстрирует высокую эффективность при подготовке сложных отчетов по безопасности. На данный момент модель доступна только в рамках ограниченной пилотной программы для государственных организаций и доверенных партнеров.

Результаты тестов, представленные Google, наглядно демонстрируют потенциал новых моделей. Например, Gemini 3.6 Флаш показала результат 49% в бенчмарке ДипСВЭ, оценивающем навыки программирования, тогда как предыдущая версия демонстрировала 37%. Кроме того, способность управления компьютером в тесте ОСВорлд-Верифиед была доведена до 83%, что свидетельствует о расширении возможностей ИИ по взаимодействию с операционными системами.

Шаг в будущее: готовится Gemini 4

Наряду с выпуском новых моделей Google объявила о начале работы над более масштабным проектом — поколением Gemini 4. По словам представителей компании, в настоящее время идет самый масштабный этап предварительного обучения (пре-траининг) моделей следующего поколения. Это подтверждает намерение Google не уступать лидерство в конкурентной борьбе с OpenAI и другими игроками.

Для разработчиков и технологических стартапов эти новости имеют важное значение, так как модели Gemini 3.6 Флаш и Gemini 3.5 Флаш-Лите уже открыты для использования в Gemini API, Google AI Студио и Android Студио. Это позволяет создавать быстрые и недорогие приложения на базе ИИ для локального рынка.

GoogleGeminiИскусственный ИнтеллектТехнологииКибербезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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