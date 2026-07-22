Галактика Млечный Путь могла перевернуться в древности из-за мощного столкновения

·50·Технологии
Галактика Млечный Путь могла перевернуться в древности из-за мощного столкновения

Астрономы из Даремского университета в Великобритании объявили о поразительном открытии в истории галактики Млечный Путь. Согласно исследованиям, около 10-11 миллиардов лет назад наша галактика столкнулась с другой крупной галактикой, и это событие изменило всю её структуру. Предполагается, что этот космический катаклизм был настолько мощным, что галактический диск повернулся почти на 90 градусов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ученые пришли к такому выводу путем компьютерного моделирования последствий столкновения с древней галактикой под названием Гаиа-Энкеладус. Ранее космический телескоп Гаиа обнаружил следы этого столкновения на основе необычных орбит звезд на окраине нашей галактики. Однако новые исследования показывают, что масштаб этого события был гораздо шире, чем предполагалось ранее.

Грандиозный поворот в космосе

По словам научного сотрудника Даремского университета Кирилла Батракова, это столкновение стало причиной не только рождения новых звезд, но и изменения положения диска Млечного Пути в пространстве. Это означает, что большинство звезд в галактике в древности двигались по совершенно иным траекториям вокруг центра. Данное открытие открывает новую главу в понимании эволюции Вселенной.

Компьютерная симуляция показала, что именно такой поворот древнего диска наиболее логично объясняет нынешнюю структуру Млечного Пути. Эта модель соответствует расположению спутниковых галактик и помогает найти ответ на вопрос, почему звезды во внешнем галактическом гало вращаются с необычно низкой скоростью.

Обычный этап эволюции галактик

Согласно данным NASA, столкновение галактик не является редким явлением в космосе, а считается обычным этапом их развития. Каждая четвертая наблюдаемая галактика как минимум один раз пережила такую крупную «аварию». Подобные столкновения могут полностью изменить форму галактики, перераспределить миллиарды звезд и ускорить процесс звездообразования.

Ученые уверены, что эти новые результаты помогут более точно восстановить историю формирования не только Млечного Пути, но и других спиральных галактик во Вселенной. Это исследование еще раз доказало, насколько сложное и динамичное прошлое имеет тот уголок космоса, в котором мы живем.

Млечный ПутьАстрономияКосмосNASAГалактика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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