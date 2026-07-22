В Китае строится крупнейшая в мире импульсная ГЭС: завершен важный этап

·38·Технологии
В Китае строится крупнейшая в мире импульсная ГЭС: завершен важный этап

В китайском регионе Сицзан (Тибет) на строящейся гидроэлектростанции Датанг Жала успешно завершен важный технологический процесс. Первый сферический входной клапан, предназначенный для гидроагрегата мощностью 500 МВ на этой станции, считающейся крупнейшей в мире импульсной ГЭС, успешно прошел гидростатические испытания. Ожидается, что это событие откроет новую эру в области высоконапорной гидроэнергетики. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Этот проект является первой в мире импульсной гидроэлектростанцией мощностью 500 мегаватт, оснащенной турбинами Пелтон. Проведенные испытания подтвердили, что один из важнейших элементов безопасности станции полностью стабильно работает под рабочим давлением. Сферический входной клапан управляет подачей воды в турбину и выполняет функцию защиты системы в чрезвычайных ситуациях.

Технологическая сложность и огромные размеры

Технические характеристики этого клапана, подготовленного для первого энергоблока, впечатляют: его диаметр составляет 2,9 метра, и он рассчитан на выдерживание давления 9 МПа. В полностью собранном виде общий вес устройства превышает 300 тонн. По данным иксбт.ком, испытания доказали герметичность и прочность конструкции во всех режимах эксплуатации.

Специалисты отмечают, что процесс установки клапана был значительно сложнее стандартной заводской сборки. Если обычно такое оборудование собирается в специальных цехах, то в этот раз инженерам пришлось выполнять все работы непосредственно на открытой строительной площадке. Ограниченное пространство, операции по подъему многотонных элементов и переменчивая погода в горной местности стали серьезным испытанием для специалистов.

Чистая энергия и инновационный подход

ГЭС Датанг Жала станет неотъемлемой частью национальной базы чистой энергии Китая. Планируется, что этот комплекс объединит в себе гидроэнергетику, ветряные и солнечные электростанции. На станции будут установлены два импульсных гидроагрегата мощностью 500 МВ каждый. Они были специально спроектированы для работы в условиях большого перепада высот в высокогорных районах.

Проект реализуется китайской корпорацией Донгфанг Электрик. По словам представителей компании, создание и успешное испытание этого клапана вывели технологический уровень производства комплектующих для высоконапорных ГЭС на новый этап. Полученный опыт будет использован в будущем и в других крупных проектах такого класса.

В настоящее время Датанг Жала включена Национальным управлением энергетики Китая в список первоочередных важных проектов по созданию передового энергетического оборудования. Это единственный объект в стране, где одновременно осуществляется разработка, испытание и демонстрация высоконапорных импульсных гидроагрегатов мощностью 500 МВ.

КитайЭнергетикаГЭСТехнологииИнновации
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовНовая социальная сеть без алгоритмов и рекламы: проект Ёпе привлек 12,3 миллиона долларовСегодня, 23:29Чип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеЧип для восстановления зрения: Скиенке Корпоратион получила разрешение в ЕвропеСегодня, 23:28Гонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапГонка гиперзвуковых технологий: беспилотник Талон-А вышел на новый этапСегодня, 23:26Представлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммПредставлен Samsung Galaxy З Фолд 8 Ultra: толщина корпуса всего 4,1 ммСегодня, 22:56Мондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIМондай.ком увольняет сотни сотрудников, чтобы сосредоточиться на AIСегодня, 22:50Google упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidGoogle упрощает переход пользователей iPhone на экосистему AndroidСегодня, 22:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения