В Китае строится крупнейшая в мире импульсная ГЭС: завершен важный этап

В китайском регионе Сицзан (Тибет) на строящейся гидроэлектростанции Датанг Жала успешно завершен важный технологический процесс. Первый сферический входной клапан, предназначенный для гидроагрегата мощностью 500 МВ на этой станции, считающейся крупнейшей в мире импульсной ГЭС, успешно прошел гидростатические испытания. Ожидается, что это событие откроет новую эру в области высоконапорной гидроэнергетики. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Этот проект является первой в мире импульсной гидроэлектростанцией мощностью 500 мегаватт, оснащенной турбинами Пелтон. Проведенные испытания подтвердили, что один из важнейших элементов безопасности станции полностью стабильно работает под рабочим давлением. Сферический входной клапан управляет подачей воды в турбину и выполняет функцию защиты системы в чрезвычайных ситуациях.

Технологическая сложность и огромные размеры

Технические характеристики этого клапана, подготовленного для первого энергоблока, впечатляют: его диаметр составляет 2,9 метра, и он рассчитан на выдерживание давления 9 МПа. В полностью собранном виде общий вес устройства превышает 300 тонн. По данным иксбт.ком, испытания доказали герметичность и прочность конструкции во всех режимах эксплуатации.

Специалисты отмечают, что процесс установки клапана был значительно сложнее стандартной заводской сборки. Если обычно такое оборудование собирается в специальных цехах, то в этот раз инженерам пришлось выполнять все работы непосредственно на открытой строительной площадке. Ограниченное пространство, операции по подъему многотонных элементов и переменчивая погода в горной местности стали серьезным испытанием для специалистов.

Чистая энергия и инновационный подход

ГЭС Датанг Жала станет неотъемлемой частью национальной базы чистой энергии Китая. Планируется, что этот комплекс объединит в себе гидроэнергетику, ветряные и солнечные электростанции. На станции будут установлены два импульсных гидроагрегата мощностью 500 МВ каждый. Они были специально спроектированы для работы в условиях большого перепада высот в высокогорных районах.

Проект реализуется китайской корпорацией Донгфанг Электрик. По словам представителей компании, создание и успешное испытание этого клапана вывели технологический уровень производства комплектующих для высоконапорных ГЭС на новый этап. Полученный опыт будет использован в будущем и в других крупных проектах такого класса.

В настоящее время Датанг Жала включена Национальным управлением энергетики Китая в список первоочередных важных проектов по созданию передового энергетического оборудования. Это единственный объект в стране, где одновременно осуществляется разработка, испытание и демонстрация высоконапорных импульсных гидроагрегатов мощностью 500 МВ.