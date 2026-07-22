Аль-Хиляль начал переговоры в Лондоне по трансферу Гарри Кейна

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» готовится произвести настоящий фурор в летнее трансферное окно. Клуб из Эр-Рияда сделал серьезный шаг к осуществлению трансфера нападающего немецкой «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна. Ожидается, что этот переход станет громким событием не только для Саудовской профессиональной лиги, но и для мирового футбола в целом. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Как передает издание Ал-Мидан Ал-Рияди, технический директор «Аль-Хиляля» Саймон Фрэнсис в данный момент прибыл в Лондон. Его главная цель — встретиться с Гарри Кейном и его представителями, чтобы обсудить личные условия игрока и его финансовые требования. Фрэнсис на данный момент является ключевой фигурой, управляющей трансферной политикой клуба.

Обновление состава и большие амбиции

Руководство «Аль-Хиляля» не полностью удовлетворено результатами прошлого сезона. В сезоне 2025-2026 команда ограничилась лишь завоеванием Кубка Короля. По этой причине руководство клуба планирует кардинально обновить состав и усилить линию атаки звездой мирового уровня.

На первом этапе переговоров Саймон Фрэнсис встретится с агентами футболиста и представит пакет предложений по зарплате и бонусам для Кейна. Если стороны достигнут взаимного согласия, следующим шагом станут официальные переговоры с «Баварией». Для справки, контракт английского форварда с мюнхенским клубом действует до 30 июня 2027 года.

Новый спортивный директор и планы на будущее

Ожидаются изменения и в управлении клубом. По сообщениям, в ближайшие недели шотландский специалист Ричард Хьюз должен занять пост спортивного директора «Аль-Хиляля». Однако завершение трансферного процесса по Гарри Кейну поручено именно Саймону Фрэнсису.

Хотя Гарри Кейн показал результативную игру в составе «Баварии» в прошлом сезоне, ему не повезло с командными трофеями. «Аль-Хиляль» же предлагает ему не только огромные финансовые возможности, но и проект, который будет бороться за победу в Лиге чемпионов АФК и внутреннем чемпионате. Если этот трансфер состоится, он присоединится в Саудовской Аравии к таким звездам, как Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Пока руководство «Баварии» не делало официальных заявлений о готовности отпустить своего лучшего бомбардира. Однако финансовая мощь «Аль-Хиляля» и условия, предлагаемые самому игроку, могут резко изменить ситуацию. Ожидается, что в ближайшие часы станут известны подробности встречи в Лондоне.