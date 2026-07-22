Эмилиано Мартинес задумывается о завершении карьеры в сборной

Опытный голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес серьезно рассматривает вопрос о завершении своей международной карьеры после поражения в финале ЧМ-2026. Уступка сборной Испании в решающем матче турнира, который проходил в США, Мексике и Канаде, стала тяжелым ударом для вратаря. Об этом сообщает Goal.com .

После того как Аргентина проиграла в финале со счетом 0:1, Мартинес принес извинения болельщикам через свои социальные сети. В своем посте он отметил, что отдал все силы, чтобы помочь своей стране и товарищам по команде победить, но в итоге цель не была достигнута.

Эмилиано Мартинес не скрывал, что мечтал войти в историю, завоевав золотые медали второй раз подряд после триумфа на чемпионате мира 2022 года. Однако неудача в финале, по всей видимости, изменила его планы на будущее.

Психологический удар и неопределенность будущего

«Правда в том, что нынешнюю боль очень трудно описать словами», — приводит слова голкипера источник. Мартинес подчеркнул, что в данный момент ему нужно время, чтобы принять окончательное решение о продолжении карьеры или уходе из национальной команды.

Хотя Лионель Месси в свое время отказался от решения покинуть сборную, ситуация Мартинеса выглядит несколько иначе. Голкипер намекнул, что возраст берет свое и, возможно, пришло время уступить дорогу новому поколению.

Для аргентинского футбольного сообщества уход Мартинеса, несомненно, станет большой потерей. Он был известен не только как вратарь, но и как один из психологических лидеров команды. Его героизм в финале ЧМ-2022 до сих пор остается в памяти болельщиков.

На данный момент Ассоциация футбола Аргентины не делала официальных заявлений по поводу возможной отставки голкипера. Предстоящие в ближайшие месяцы отборочные матчи покажут, каким будет окончательное решение Мартинеса.