Тому Холланду и Зендее подарили особый флаг с изображением Человека-паука (видео)
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Во время презентации фильма «Spider-Man: Brand New Day» в Мексике Том Холланд и Зендея получили необычный подарок, подготовленный фанатами. Им вручили специальный мексиканский флаг ручной работы с изображением Человека-паука.
Актеры развернули подарок прямо на сцене и не скрывали своего восторга от креативности и внимания поклонников. Они выразили искреннюю благодарность собравшимся и особо поблагодарили за теплый прием.
Этот трогательный момент стал одним из самых запоминающихся событий мероприятия. Видео и фотографии быстро распространились в социальных сетях и вызвали большой интерес у киноманов.
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