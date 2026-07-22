Тому Холланду и Зендее подарили особый флаг с изображением Человека-паука (видео)

Во время презентации фильма «Spider-Man: Brand New Day» в Мексике Том Холланд и Зендея получили необычный подарок, подготовленный фанатами. Им вручили специальный мексиканский флаг ручной работы с изображением Человека-паука.

Актеры развернули подарок прямо на сцене и не скрывали своего восторга от креативности и внимания поклонников. Они выразили искреннюю благодарность собравшимся и особо поблагодарили за теплый прием.

Этот трогательный момент стал одним из самых запоминающихся событий мероприятия. Видео и фотографии быстро распространились в социальных сетях и вызвали большой интерес у киноманов.