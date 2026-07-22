Решение знаменитого египетского футболиста Мохаммеда Салаха попрощаться с «Ливерпулем» находится в центре внимания мировой футбольной общественности. Нападающий, объявивший об уходе из мерсисайдского клуба по окончании сезона 2025-2026, в настоящее время получает предложения от нескольких престижных чемпионатов. Выдвигаются различные предположения о следующем пункте назначения игрока, ставшего легендой «Энфилда» за девять лет. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно сообщению издания Goal.com, переговоры о будущем Салаха вышли на новый этап. Изначально саудовский клуб «Аль-Иттихад» рассматривался как главный претендент на футболиста. Однако последние данные показывают, что в борьбу за капитана сборной Египта неожиданно включились турецкие гранды. В частности, «Бешикташ» предпринимает серьезные шаги по подписанию Салаха.

Трансферный рынок и основные направления

В настоящее время у Мохаммеда Салаха есть несколько основных вариантов, которые включают следующие направления:

Саудовская Про-лига (Рошн-лига) («Аль-Иттихад» и другие богатые клубы);

Американская МЛС (интерес со стороны клубов США);

Турецкая Суперлига (переговоры с «Бешикташем»).

По сообщениям в прессе, руководство «Бешикташа», возможно, уже достигло соглашения с опытным нападающим. Ожидается, что Салах подпишет с турецким клубом контракт на один год (с возможностью продления еще на один) с зарплатой 12 миллионов евро за сезон. Этот трансфер может стать самым громким событием в турецком футболе за последние годы.

В то же время саудовский «Аль-Иттихад» все еще не отказался от идеи подписания Салаха. Ранее были раскрыты подробности того, почему процесс перехода в эту команду был приостановлен. Выяснилось, что реализация сделки зависит от определенных условий, что в основном объясняется требованиями «Ливерпуля» по сумме трансфера и личным желанием игрока.

Результаты Салаха в составе «Ливерпуля» были поразительными. Он вошел в число лучших бомбардиров в истории клуба и внес огромный вклад в победы команды в Лиге чемпионов и Английской Премьер-лиге. По этой причине его уход ожидается как большая потеря не только для болельщиков, но и для всей структуры команды.

Будущее Салаха интересно и для футбольных болельщиков в Узбекистане. Если он выберет Саудовскую Аравию, уровень регионального чемпионата еще больше возрастет, а турецкий вариант сохранит его в среде европейского футбола. В обоих случаях 32-летняя звезда намерена доказать, что способна играть на высоком уровне.

Хотя окончательное решение еще не принято, агенты Салаха одновременно рассматривают несколько предложений. По мере приближения трансферного окна имя новой команды египетского «фараона» становится все более ясным. Несомненно, этот трансфер станет одним из самых сенсационных событий 2025 года не только с финансовой, но и со спортивной точки зрения.