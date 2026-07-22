Девушка Ламина Ямаля Инес Гарсия ответила на нападки в социальных сетях

Отношения между молодой звездой сборной Испании Ламином Ямалем и его девушкой Инес Гарсией в последние дни находятся в центре внимания мировой спортивной прессы. Волна критики и кампания ненависти в социальных сетях, начавшаяся после финала чемпионата мира 2026 года, наконец вынудила Инес Гарсию сделать официальное заявление. Близкий человек Ямаля, воспитанника клуба «Барселона», заявила, что не может молча наблюдать за негативными комментариями в свой адрес. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Развитие событий началось после победы сборной Испании над Аргентиной в финальном матче. На торжественной церемонии награждения на стадионе «Метлайф» Инес Гарсия появилась вместе с Ламином Ямалем. Однако пользователи социальных сетей заметили холодность в отношениях пары, отметив, что они почти не общались друг с другом, и превратили это в слухи о расставании.

Кампания ненависти и психологическое давление

Как сообщает издание Marca, после распространения этих видеороликов Инес Гарсия стала жертвой жестоких оскорблений и кибербуллинга. Тысячи пользователей оставляли оскорбительные комментарии, обвиняя её в использовании молодого футболиста или равнодушии к нему. Ситуация приняла настолько острый оборот, что Гарсия, известная как контент-мейкер, была вынуждена выступить публично, чтобы защитить своё ментальное здоровье.

«Я тоже человек», — начала своё заявление Инес Гарсия. Она назвала критику в социальных сетях «кампанией, полной ненависти» и призвала людей уважать частную жизнь. По её словам, делать выводы о всей жизни и чувствах человека на основе нескольких секунд видео, попавших в объектив камеры, совершенно неправильно и несправедливо.

Сам Ламин Ямаль пока не дал официальных комментариев по поводу этой ситуации. Молодой нападающий сейчас переживает один из лучших моментов в своей карьере — он уже стал неотъемлемой частью не только «Барселоны», но и сборной Испании. Близкие футболиста и болельщики опасаются, что подобные личные конфликты могут негативно повлиять на его игру на поле.

Для футбольных болельщиков подобные ситуации не являются чем-то новым. В современном футболе личная жизнь молодых звёзд постоянно находится под прицелом СМИ и фанатов. Для 19-летнего футболиста, такого как Ламин Ямаль, нахождение под таким давлением требует огромной психологической устойчивости. Смелый ответ Инес Гарсии стал своего рода защитой от необоснованных обвинений в социальных сетях.

В заключение можно сказать, что этот конфликт, возникший после исторической победы сборной Испании, ещё раз доказал, насколько тяжелым бременем является популярность в мире спорта. Сохранятся ли отношения пары — покажет время, но соблюдение этических границ должно оставаться главным правилом для любого болельщика.