«Атлетико» усилит состав семью новыми футболистами

·756·Спорт
«Атлетико» усилит состав семью новыми футболистами

В Европе завершился очередной сезон, и начинается жаркое трансферное окно. В этом плане один из грандов испанской Ла Лиги — клуб «Атлетико Мадрид» — стоит на пороге масштабных реформ. «Матрасники» под руководством опытного аргентинского специалиста Диего Симеоне поставили главной задачей кардинальное обновление и усиление состава перед стартом нового сезона.

По данным инсайдеров, спортивный директор мадридского клуба Матеу Алемани в летнее трансферное окно активно работает над привлечением в команду ровно семи высококлассных исполнителей .

Шорт-лист и главные цели мадридцев

Согласно плану Матеу Алемани, каждую линию команды необходимо серьезно усилить для повышения конкурентоспособности. Клуб в настоящее время ищет подходящих кандидатов на следующие позиции:

  • Линия обороны: Один центральный и один левый защитник.

  • Полузащита и фланги: Один центральный полузащитник и два быстрых вингера для усиления атакующего потенциала.

  • Линия атаки: Один чистый центральный нападающий и новый лидер, способный заменить недавно покинувшего команду Антуана Гризманна.

Трансферы Кукурельи, Бернарду Силвы и Гонсалеса

Руководство «Атлетико» приглашает в Мадрид не просто игроков, а звезд, имеющих вес в европейском футболе. В таблице ниже вы можете ознакомиться с главными и самыми громкими трансферными целями клуба на лето:

Имя футболиста

Текущий клуб

Будущая позиция / Статус в «Атлетико»

Марк Кукурелья

«Челси»

Основной кандидат на усиление левого фланга обороны.

Бернарду Силва

«Манчестер Сити»

Настоящий преемник Антуана Гризманна, ушедшего в «Орландо».

Николас Гонсалес

«Ювентус»

Полный выкуп прав на футболиста, проводившего прошлый сезон в аренде.

Переход Гризманна в американский клуб MLS «Орландо» не может не повлиять на атакующий потенциал мадридцев. Поэтому Диего Симеоне лично заинтересован в трансфере Бернарду Силвы, выигравшего множество трофеев с «Манчестер Сити».

Взгляд в перспективу: Долгосрочная система, выстроенная Диего Симеоне в «Атлетико», нуждалась в притоке свежей крови. Приход в команду опытного спортивного директора Матеу Алемани и его смелые шаги на трансферном рынке показывают, что амбиции мадридцев по-прежнему высоки. Переезд звезд АПЛ, таких как Кукурелья и Бернарду Силва, в Мадрид естественно повысит привлекательность не только «Атлетико», но и всей Ла Лиги. В новом сезоне на «Ванда Метрополитано» ожидается абсолютно новая и динамичная команда.

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Атлетико МадридДиего СимеонеМатеу АлеманиМарк КукурельяБернарду Силва
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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