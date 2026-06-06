«Атлетико» усилит состав семью новыми футболистами

В Европе завершился очередной сезон, и начинается жаркое трансферное окно. В этом плане один из грандов испанской Ла Лиги — клуб «Атлетико Мадрид» — стоит на пороге масштабных реформ. «Матрасники» под руководством опытного аргентинского специалиста Диего Симеоне поставили главной задачей кардинальное обновление и усиление состава перед стартом нового сезона.

По данным инсайдеров, спортивный директор мадридского клуба Матеу Алемани в летнее трансферное окно активно работает над привлечением в команду ровно семи высококлассных исполнителей .

Шорт-лист и главные цели мадридцев

Согласно плану Матеу Алемани, каждую линию команды необходимо серьезно усилить для повышения конкурентоспособности. Клуб в настоящее время ищет подходящих кандидатов на следующие позиции:

Линия обороны: Один центральный и один левый защитник.

Полузащита и фланги: Один центральный полузащитник и два быстрых вингера для усиления атакующего потенциала.

Линия атаки: Один чистый центральный нападающий и новый лидер, способный заменить недавно покинувшего команду Антуана Гризманна.

Трансферы Кукурельи, Бернарду Силвы и Гонсалеса

Руководство «Атлетико» приглашает в Мадрид не просто игроков, а звезд, имеющих вес в европейском футболе. В таблице ниже вы можете ознакомиться с главными и самыми громкими трансферными целями клуба на лето:

Имя футболиста Текущий клуб Будущая позиция / Статус в «Атлетико» Марк Кукурелья «Челси» Основной кандидат на усиление левого фланга обороны. Бернарду Силва «Манчестер Сити» Настоящий преемник Антуана Гризманна, ушедшего в «Орландо». Николас Гонсалес «Ювентус» Полный выкуп прав на футболиста, проводившего прошлый сезон в аренде.

Переход Гризманна в американский клуб MLS «Орландо» не может не повлиять на атакующий потенциал мадридцев. Поэтому Диего Симеоне лично заинтересован в трансфере Бернарду Силвы, выигравшего множество трофеев с «Манчестер Сити».

Взгляд в перспективу: Долгосрочная система, выстроенная Диего Симеоне в «Атлетико», нуждалась в притоке свежей крови. Приход в команду опытного спортивного директора Матеу Алемани и его смелые шаги на трансферном рынке показывают, что амбиции мадридцев по-прежнему высоки. Переезд звезд АПЛ, таких как Кукурелья и Бернарду Силва, в Мадрид естественно повысит привлекательность не только «Атлетико», но и всей Ла Лиги. В новом сезоне на «Ванда Метрополитано» ожидается абсолютно новая и динамичная команда.

Следите за самыми громкими трансферными новостями европейского футбола, летними планами «Атлетико Мадрид» и других грандов, а также эксклюзивными спортивными аналитиками всегда вместе с нами на страницах Замин!