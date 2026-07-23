Луис де ла Фуэнте высказался об игре Ламина Ямаля на ЧМ-2026 и победе сборной Испании

·70·Спорт
Луис де ла Фуэнте высказался об игре Ламина Ямаля на ЧМ-2026 и победе сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высоко оценил выступление юной звезды команды Ламина Ямаля после исторической победы на чемпионате мира 2026 года. Опытный специалист особо отметил не только техническое мастерство вундеркинда «Барселоны», но и его тактическую дисциплину, а также способность ставить интересы команды выше личных амбиций. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ламин Ямаль приехал на турнир в статусе одного из самых талантливых молодых футболистов мира. Несмотря на то, что в начале турнира он восстанавливался после травмы, под руководством Луиса де ла Фуэнте он смог проявить свои лучшие качества. Как передает издание Goal.com, тренер подчеркнул, что психологический рост игрока имел даже большее значение, чем его физическое состояние.

Сочетание командного духа и индивидуального мастерства

«Ламин получил невероятный опыт и показал фантастическую игру. Он сильно повзрослел, неустанно работал на команду и научился ставить общее благо выше личной славы», — с гордостью отметил Де ла Фуэнте в интервью изданию Marca. Хотя за весь турнир Ямаль забил лишь один гол, тренер остался полностью удовлетворен его общим влиянием на игру.

В основе успеха сборной Испании лежит концепция «Ла Фамилиа» (Семья), которая формировалась еще со времен чемпионата Европы. По мнению тренера, именно эта сплоченность превратила Испанию в неудержимую силу. Человеческие качества команды и взаимная поддержка стали ключевым фактором, обеспечившим тактическое превосходство на поле.

Оборона, крепкая как у спартанцев

Луис де ла Фуэнте объяснил оборонительный потенциал своей команды с помощью исторических параллелей. Он сравнил командную игру Испании с соперниками, полагающимися на звезд — Португалией, Францией и Аргентиной. «Мы играли против Португалии во главе с Криштиану Роналду и Франции под предводительством Килиана Мбаппе, а в финале встретились с Аргентиной Лионелья Месси. Но им пришлось противостоять единой команде из 26 человек», — говорит тренер.

Эта командная дисциплина была отчетливо видна в финальном матче. Оборона Испании настолько нейтрализовала атакующую линию Аргентины, что команда Месси за 120 минут нанесла лишь два удара в створ ворот. Де ла Фуэнте сравнил эту ситуацию со сплоченностью из фильма «300 спартанцев», заявив: «Мы — 26 испанцев».

Развитие Ламина Ямаля идет строго по плану. Тот факт, что он еще очень молод и обладает огромным потенциалом, свидетельствует о том, что будущее испанского футбола в надежных руках. Этот чемпионат мира принес Испании не только очередной кубок, но и доказал становление лидеров нового поколения.

ИспанияЛамин ЯмальЧМ-2026БарселонаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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