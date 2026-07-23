Лидер Барселоны и сборной Нидерландов Френки де Йонг получил серьезную травму

Полузащитник испанского клуба Барселона и сборной Нидерландов Френки де Йонг получил серьезную травму колена и выбыл из строя на длительный срок. Результаты медицинского обследования выявили разрыв внутренней боковой связки правого колена. Это стало неожиданным и тяжелым ударом для команды под руководством Ханси Флика, которая готовится к новому сезону. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно официальной информации пресс-службы клуба, несмотря на серьезность повреждения, хирургическое вмешательство пока не требуется. Футболист начнет процесс восстановления с помощью консервативных методов лечения. Однако точные сроки возвращения плеймейкера на поле не установлены, что может создать проблемы в центре поля Барселоны.

Проясняя ситуацию, Френки де Йонг раскрыл, что корни этой травмы уходят еще дальше — к Чемпионату мира. По сообщению Goal.com, футболист был вынужден играть через боль во время турнира в Катаре. Тогда врачи оценили травму как не слишком опасную, но позже ситуация осложнилась.

Два сезона в круговороте травм

Последние два года складываются для Френки де Йонга неудачно. Сначала из-за хронических проблем с голеностопом он пропустил Чемпионат Европы. А в сезоне 2025–26 травма мышц бедра вывела его из строя в важный период с февраля по апрель. Череда физических проблем негативно сказывается на спортивной форме футболиста и его стабильности в клубе.

«Я повредил колено во время Чемпионата мира. После первого сканирования врачи сказали, что травма незначительная и не усугубится, если я продолжу играть. Я выходил на поле, превозмогая боль, чтобы помочь своей команде и стране. Но после возвращения из отпуска обследования в Барселоне показали, что травма гораздо серьезнее, чем ожидалось», — говорит нидерландская звезда.

Также полузащитник ответил критикам, ставящим под сомнение его преданность клубу. Он подчеркнул, что его расстраивают ложные сообщения в СМИ и пренебрежительное отношение к его травме. Де Йонг отметил, что всегда ставит ответственность перед своей профессией и командой на первое место.

Френки де Йонг перешел в Барселону из Аякса в 2019 году за 75 миллионов евро. За прошедшее время он добился с каталонцами следующих достижений:

Три титула чемпиона Ла Лиги;

Двукратный обладатель Кубка Испании (Копа дел Рей);

Трехкратный победитель Суперкубка Испании.

В настоящее время футболист сосредоточен на скорейшем выздоровлении. Болельщики Барселоны с нетерпением ждут возвращения одного из главных креативщиков команды, чтобы он занял важное место в схемах Ханси Флика.