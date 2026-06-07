Килиан Мбаппе и Чемпионат мира: турнир спасения для звезды «Реал Мадрида»

Хотя до начала Чемпионата мира 2026 года остаются считанные дни, ажиотаж вокруг Килиана Мбаппе ниже ожидаемого. Причиной можно назвать неудачный сезон нападающего в составе «Реал Мадрида». Для футболиста, чьи отношения с болельщиками «Сантьяго Бернабеу» ухудшились, турнир в Северной Америке — отличная возможность заново открыть себя и избавиться от давления в клубе. Об этом сообщает портал Goal.com.

Несмотря на результативность Мбаппе в завершившемся сезоне, ему не удалось выиграть ни одного крупного трофея. На фоне внутренних конфликтов в мадридском клубе и недопонимания с руководством он потерял расположение фанатов. Теперь 27-летний нападающий сосредоточен на сборной Франции, стремясь взять реванш за поражение в финале 2022 года и вернуть титул чемпионов мира.

Если взглянуть на статистику, Мбаппе забил 25 голов в Ла Лиге и 17 — в Лиге чемпионов и Кубке Испании, достигнув отметки в 40 мячей. Однако вторая половина сезона далась ему тяжело. С февраля из-за травм и холодных отношений с временным главным тренером Альваро Арбелоа он поразил ворота соперников всего 4 раза.

Для «Реал Мадрида» это второй сезон подряд без трофеев. Мбаппе, перешедший в 2024 году из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, так и не смог полностью адаптироваться в Мадриде. Тем не менее, Чемпионат мира — его любимая сцена, и он готов вновь писать историю в Северной Америке.