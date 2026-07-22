Аль-Хиляль отказался от трансфера Рафиньи и потратил рекордную сумму на Крисенсио Саммервилла

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» совершил очередной громкий ход на трансферном рынке. Эр-риядцы согласовали трансфер вингера английского «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилла почти за 80 миллионов евро. Стало известно, что за этой сделкой стоят сорвавшиеся переговоры с «Барселоной» и неожиданные решения. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Один из авторитетных источников в футбольном мире Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Букайри раскрыл закулисные подробности этого трансфера на своей странице в Кс (бывший Twitter). Как выяснилось, «Аль-Хиляль» изначально вел серьезную борьбу за звезду «Барселоны» Рафинью и сделал каталонцам официальное предложение.

Почему переговоры с «Барселоной» провалились?

Согласно первоначальным планам, «Аль-Хиляль» был готов заплатить за Рафинью 80 миллионов евро. В то же время саудовцы предложили помочь в вопросе португальского защитника Жоау Канселу, который на тот момент выступал за «Барселону» на правах аренды. По плану, вопрос с Канселу должен был решиться положительно в обмен на скидку в 20 миллионов евро от суммы трансфера.

Однако требование, выдвинутое президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, завело переговоры в тупик. Лапорта потребовал увеличить сумму за бразильского футболиста до 100 миллионов евро. Руководство «Аль-Хиляля» открыто назвало это требование «финансовым вымогательством» и приняло решение немедленно закрыть документы по трансферу Рафиньи.

Новая цель: Крисенсио Саммервилл

После того как вариант с Рафиньей был отклонен, руководство клуба оперативно занялось поиском достойной замены. Именно в этот момент появилась кандидатура 24-летнего нидерландского вингера Крисенсио Саммервилла, демонстрирующего яркую игру в составе «Вест Хэма». Скауты и руководство «Аль-Хиляля» высоко оценили технические возможности футболиста и сосредоточили на нем основное внимание.

Отмечается, что в этой трансферной гонке был активен и итальянский клуб «Рома», однако благодаря финансовой мощи и оперативным действиям «Аль-Хиляля» футболист отправится в Саудовскую Аравию. Сделка на 80 миллионов евро стала одной из крупнейших не только для клуба, но и для всего региона.

Этот трансфер в очередной раз доказал, что Саудовская Про-лига способна привлекать не только возрастных звезд, но и молодых талантливых игроков, уже успевших заявить о себе в Европе. Крисенсио Саммервилл теперь усилит линию атаки «Аль-Хиляля» и будет способствовать достижению целей команды на внутренней и международной аренах.