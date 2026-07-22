Ферран Торрес стал героем Испании: решается судьба нападающего «Барселоны»

Победа сборной Испании на чемпионате мира 2026 года не только открыла новую страницу в истории футбола страны, но и стала поворотным моментом в карьере нападающего Феррана Торреса. Единственный гол, забитый в ворота сборной Аргентины на 106-й минуте финального матча, превратил Торреса из «изгоя», находившегося под шквалом критики, в национального героя. Эта победа принесла Испании второй титул чемпионов мира в истории. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После этого исторического гола все прошлые неудачи Феррана Торреса и его невыразительная игра на клубном уровне кажутся забытыми. Однако в коридорах каталонской «Барселоны» разгораются серьезные споры о будущем 26-летнего форварда. Несмотря на то, что действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, вопрос о его дальнейшем пребывании в команде остается открытым.

Противоречивая ситуация в Каталонии

У руководства «Барселоны» и тренерского штаба существуют разные взгляды на ситуацию с Торресом. Дискуссии о том, «уйти или остаться», продолжающиеся с прошлого сезона, обострились после успеха на чемпионате мира. С одной стороны, его международный авторитет вырос, с другой — клуб понимает, что появилась отличная возможность продать его за высокую цену.

По имеющимся данным, будущее Феррана Торреса зависит не только от его желания. «Барселона» рассматривает возможность выставления нападающего на трансфер, чтобы улучшить свое финансовое положение. В то же время его стиль игры и действия на поле привлекают внимание таких специалистов, как Луис Энрике. Возможно, Энрике планирует сделать его центральной фигурой своего нового проекта.

Основные претенденты на трансферном рынке

В настоящее время два крупных клуба лидируют в борьбе за нападающего «Барселоны». Очевидно, что трансферная стоимость Торреса значительно выросла после гола в финале чемпионата мира. Следующие клубы проявляют серьезный интерес к услугам футболиста:

«Пари Сен-Жермен» под руководством Луиса Энрике;

ведущие команды английской Премьер-лиги.

Вариант с «Пари Сен-Жермен» может выглядеть для Торреса особенно привлекательным. Луис Энрике видит его как часть проекта «нового Усмана Дембеле». Опыт предыдущего сотрудничества тренера и футболиста еще больше повышает вероятность осуществления этого трансфера. «Барселона» же стремится извлечь максимальную выгоду из этой сделки.

В заключение можно сказать, что чемпионат мира 2026 года стал для Феррана Торреса моментом истины. Победа над Аргентиной принесла ему не только золотую медаль, но и возможность выбора среди топ-клубов. Теперь руководству «Барселоны» предстоит принять окончательное решение: оставить нападающего в команде или отпустить его за крупную сумму.