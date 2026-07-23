Фулхэм и Реал Мадрид начали переговоры по трансферу Гонсало Гарсии

·34·Спорт
Фулхэм и Реал Мадрид начали переговоры по трансферу Гонсало Гарсии

Представитель Английской Премьер-лиги «Фулхэм» начал официальные переговоры о приобретении нападающего «Реал Мадрида» Гонсало Гарсии. 22-летний талантливый футболист стал главной целью лондонского клуба по усилению линии атаки перед новым сезоном. В случае осуществления этого трансфера Гарсия получит возможность вновь поработать со своим бывшим наставником. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Как сообщает издание The Athletic, инициатором этого трансфера является новый главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа. Недавно покинувший Мадрид и отправившийся в Англию Арбелоа считает Гарсию своим спортивным воспитанником и сделал его приоритетной задачей клуба в летнее трансферное окно. В настоящее время сам Арбелоа принимает активное участие в переговорах между двумя клубами.

Решение Моуринью и выбор футболиста

Руководство «Реал Мадрида» изначально было готово отпустить молодого нападающего, но с приходом в команду Жозе Моуринью ситуация несколько изменилась. Португальский специалист хотел лично оценить возможности футболиста в ходе предсезонной подготовки. Хотя Моуринью высоко оценил игровой стиль Гарсии, он дал понять, что не может гарантировать ему постоянное место в основном составе в новом сезоне.

Именно отсутствие достаточной игровой практики заставляет футболиста задуматься о продолжении карьеры в другом клубе. По данным Goal.com, окончательное решение остается за самим Гарсией. Если он хочет регулярно выходить на поле, вариант с лондонским клубом выглядит наиболее оптимальным.

«Реал Мадрид» планирует использовать традиционный подход при продаже своего воспитанника. Испанский гранд намерен включить в контракт специальные пункты, дающие право обратного выкупа футболиста или преимущественное право при его переходе в другой клуб. Этот метод позволяет мадридскому клубу сохранять контроль над талантливой молодежью.

От академии до основного состава

Гонсало Гарсия считается одним из самых успешных выпускников академии «Реал Мадрида». Свой дебют в основном составе он провел в ноябре 2023 года под руководством Карло Анчелотти. С тех пор он принял участие в 51 матче в составе «королевского клуба», записав на свой счет 13 голов и 7 результативных передач.

Авторитет нападающего на мировом уровне резко возрос после Клубного чемпионата мира, прошедшего прошлым летом. Тогда он завоевал награду «Золотая бутса» турнира с 4 голами и внес большой вклад в выход своей команды в полуфинал. После этого клуб подписал с ним долгосрочный контракт, рассчитанный до 2030 года.

Если этот трансфер будет успешно завершен, Гарсия станет первым новичком «Фулхэма» в летнее трансферное окно. Альваро Арбелоа уверен, что техническое мастерство и голевое чутье его подопечного полностью соответствуют физическим требованиям Английской Премьер-лиги.

Реал МадридФулхэмТрансферАнглийская Премьер-лигаГонсало Гарсия
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Jahongir Tursunov
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