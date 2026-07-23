Месси, Холанд и Мбаппе: объявлена символическая сборная ЧМ–2026

ФИФА на основе голосования болельщиков объявила символическую сборную чемпионата мира 2026 года. В состав вошли по три представителя чемпиона турнира — Испании и Франции, а также два футболиста финалиста — Аргентины.

В линию атаки были выбраны самые известные звезды футбола — Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. А на позицию вратаря доверие болельщиков заслужил представитель Кабо-Верде Возинья.

По три футболиста из Испании и Франции

Больше всего представителей в символической сборной оказалось у Испании и Франции. По три игрока от каждой национальной команды были включены в лучший состав.

От чемпиона мира, Испании, были выбраны защитники Педро Порро и Марк Кукурелья, а также полузащитник Родри.

От Франции в символическую сборную вошли Дайо Упамекано, Майкл Олисе и лучший бомбардир турнира Килиан Мбаппе.

Месси и Мартинес из Аргентины

В состав были включены два футболиста национальной сборной Аргентины, дошедшей до финала.

В линии защиты болельщики признали наиболее достойным кандидатом Лисандро Мартинеса, а в нападении — капитана команды Лионелья Месси.

На протяжении всего мундиаля Месси был одной из ключевых фигур атак Аргентины и вместе со своей сборной дошел до решающего матча.

Возинья стал вратарем символической сборной

Среди вратарей больше всего голосов набрал представитель сборной Кабо-Верде Возинья.

Его включение в символический состав показало, что внимание болельщиков привлекли не только традиционные футбольные гиганты, но и представители других команд.

Джуд Беллингем от Англии и Эрлинг Холанд от Норвегии стали единственными представителями своих стран в команде.

Символическая сборная ЧМ–2026

Вратарь:

Возинья — Кабо-Верде.

Защитники:

Педро Порро — Испания;

Лисандро Мартинес — Аргентина;

Дайо Упамекано — Франция;

Марк Кукурелья — Испания.

Полузащитники:

Родри — Испания;

Майкл Олисе — Франция;

Джуд Беллингем — Англия.

Нападающие:

Лионель Месси — Аргентина;

Эрлинг Холанд — Норвегия;

Килиан Мбаппе — Франция.

Испания во второй раз стала чемпионом мира

Турнир ЧМ–2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В мундиале расширенного формата впервые приняли участие 48 национальных сборных.

В финале Испания победила Аргентину со счетом 1:0, завоевав титул чемпиона мира во второй раз в своей истории.

Включение трех футболистов из команды-чемпиона в символическую сборную, составленную по выбору болельщиков, еще раз отразило доминирующее выступление Испании на турнире.