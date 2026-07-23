Месси, Холанд и Мбаппе: объявлена символическая сборная ЧМ–2026
ФИФА на основе голосования болельщиков объявила символическую сборную чемпионата мира 2026 года. В состав вошли по три представителя чемпиона турнира — Испании и Франции, а также два футболиста финалиста — Аргентины.
В линию атаки были выбраны самые известные звезды футбола — Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. А на позицию вратаря доверие болельщиков заслужил представитель Кабо-Верде Возинья.
По три футболиста из Испании и Франции
Больше всего представителей в символической сборной оказалось у Испании и Франции. По три игрока от каждой национальной команды были включены в лучший состав.
От чемпиона мира, Испании, были выбраны защитники Педро Порро и Марк Кукурелья, а также полузащитник Родри.
От Франции в символическую сборную вошли Дайо Упамекано, Майкл Олисе и лучший бомбардир турнира Килиан Мбаппе.
Месси и Мартинес из Аргентины
В состав были включены два футболиста национальной сборной Аргентины, дошедшей до финала.
В линии защиты болельщики признали наиболее достойным кандидатом Лисандро Мартинеса, а в нападении — капитана команды Лионелья Месси.
На протяжении всего мундиаля Месси был одной из ключевых фигур атак Аргентины и вместе со своей сборной дошел до решающего матча.
Возинья стал вратарем символической сборной
Среди вратарей больше всего голосов набрал представитель сборной Кабо-Верде Возинья.
Его включение в символический состав показало, что внимание болельщиков привлекли не только традиционные футбольные гиганты, но и представители других команд.
Джуд Беллингем от Англии и Эрлинг Холанд от Норвегии стали единственными представителями своих стран в команде.
Символическая сборная ЧМ–2026
Вратарь:
Возинья — Кабо-Верде.
Защитники:
Педро Порро — Испания;
Лисандро Мартинес — Аргентина;
Дайо Упамекано — Франция;
Марк Кукурелья — Испания.
Полузащитники:
Родри — Испания;
Майкл Олисе — Франция;
Джуд Беллингем — Англия.
Нападающие:
Лионель Месси — Аргентина;
Эрлинг Холанд — Норвегия;
Килиан Мбаппе — Франция.
Испания во второй раз стала чемпионом мира
Турнир ЧМ–2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В мундиале расширенного формата впервые приняли участие 48 национальных сборных.
В финале Испания победила Аргентину со счетом 1:0, завоевав титул чемпиона мира во второй раз в своей истории.
Включение трех футболистов из команды-чемпиона в символическую сборную, составленную по выбору болельщиков, еще раз отразило доминирующее выступление Испании на турнире.
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