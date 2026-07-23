Месси, Холанд и Мбаппе: объявлена символическая сборная ЧМ–2026

·45·Спорт
Месси, Холанд и Мбаппе: объявлена символическая сборная ЧМ–2026

ФИФА на основе голосования болельщиков объявила символическую сборную чемпионата мира 2026 года. В состав вошли по три представителя чемпиона турнира — Испании и Франции, а также два футболиста финалиста — Аргентины.

В линию атаки были выбраны самые известные звезды футбола — Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. А на позицию вратаря доверие болельщиков заслужил представитель Кабо-Верде Возинья.

По три футболиста из Испании и Франции

Больше всего представителей в символической сборной оказалось у Испании и Франции. По три игрока от каждой национальной команды были включены в лучший состав.

От чемпиона мира, Испании, были выбраны защитники Педро Порро и Марк Кукурелья, а также полузащитник Родри.

От Франции в символическую сборную вошли Дайо Упамекано, Майкл Олисе и лучший бомбардир турнира Килиан Мбаппе.

Месси и Мартинес из Аргентины

В состав были включены два футболиста национальной сборной Аргентины, дошедшей до финала.

В линии защиты болельщики признали наиболее достойным кандидатом Лисандро Мартинеса, а в нападении — капитана команды Лионелья Месси.

На протяжении всего мундиаля Месси был одной из ключевых фигур атак Аргентины и вместе со своей сборной дошел до решающего матча.

Возинья стал вратарем символической сборной

Среди вратарей больше всего голосов набрал представитель сборной Кабо-Верде Возинья.

Его включение в символический состав показало, что внимание болельщиков привлекли не только традиционные футбольные гиганты, но и представители других команд.

Джуд Беллингем от Англии и Эрлинг Холанд от Норвегии стали единственными представителями своих стран в команде.

Символическая сборная ЧМ–2026

Вратарь:

  • Возинья — Кабо-Верде.

Защитники:

  • Педро Порро — Испания;

  • Лисандро Мартинес — Аргентина;

  • Дайо Упамекано — Франция;

  • Марк Кукурелья — Испания.

Полузащитники:

  • Родри — Испания;

  • Майкл Олисе — Франция;

  • Джуд Беллингем — Англия.

Нападающие:

  • Лионель Месси — Аргентина;

  • Эрлинг Холанд — Норвегия;

  • Килиан Мбаппе — Франция.

Испания во второй раз стала чемпионом мира

Турнир ЧМ–2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В мундиале расширенного формата впервые приняли участие 48 национальных сборных.

В финале Испания победила Аргентину со счетом 1:0, завоевав титул чемпиона мира во второй раз в своей истории.

Включение трех футболистов из команды-чемпиона в символическую сборную, составленную по выбору болельщиков, еще раз отразило доминирующее выступление Испании на турнире.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Барселона ищет нападающего: Искусственный интеллект нашел 5 кандидатов на замену Хулиану АльваресуБарселона ищет нападающего: Искусственный интеллект нашел 5 кандидатов на замену Хулиану АльваресуСегодня, 22:53Лука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонЛука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонСегодня, 22:39Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Сегодня, 22:39Алессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерАлессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерСегодня, 22:31Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Сегодня, 22:30Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Сегодня, 22:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...