Легенда мирового футбола, любимец миллионов Криштиану Роналду не устает обновлять рекорды как на поле, так и за его пределами! Живая легенда саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии покорил финансовую вершину, недоступную ранее никому в мире спорта. Португальская звезда, один из самых известных и успешных атлетов планеты, открыла новую страницу в истории по размеру чистого дохода за карьеру.

С этим рекордом, потрясшим мировое спортивное сообщество, финансовыми показателями двух великих гениев, а также составом групп предстоящего чемпионата мира вы можете подробно ознакомиться в специальной интегрированной таблице ниже.

ДОХОДЫ ДВУХ ВЕЛИКИХ ГЕНИЕВ И ГРУППЫ ЧМ-2026

Футбольная звезда Общий доход за карьеру Соперники на турнире ЧМ-2026 Криштиану Роналду

(41 год, «Аль-Наср») Впервые в истории спорта общая прибыль превысила 2 миллиарда долларов и на данный момент достигла 2,1 миллиарда долларов. В группе, где выступает Португалия, также находятся сборные Узбекистана, Колумбии и ДР Конго. Лионель Месси

(Действующий чемпион мира) Общая сумма заработка за карьеру составляет примерно 1,1 миллиарда долларов. Представители Аргентины на групповом этапе сразятся с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Эти цифры еще раз ясно доказывают, что Роналду — не просто великий футболист, но и самый ценный бренд в мире с огромным влиянием.

Исторические противостояния перед чемпионатом мира

41-летний Роналду и его вечный соперник Лионель Месси снова готовы подарить футбольным болельщикам по-настоящему волшебные моменты. Ведь обе легенды будут защищать честь своих стран на приближающемся чемпионате мира 2026 года. Особенно важно это соревнование для болельщиков нашей страны, ведь в группе нашей сборной играет и Португалия под лидерством Криштиану Роналду! Выход наших игроков на поле против португальцев в компании Колумбии и ДР Конго, несомненно, станет самым незабываемым событием в истории узбекского футбола.

Комментарий Замин: Слава Криштиану Роналду с доходом в 2,1 миллиарда долларов не свалилась с неба. За этими цифрами стоят неутомимый труд, железная воля, строгая дисциплина и бесконечная любовь к футболу. Пока многие списывали его со счетов из-за возраста, он снова удивил весь мир. Самое приятное, что в ближайшие дни наши узбекские парни выйдут на зеленое поле против этого великого футболиста-миллиардера! Наблюдение за игрой Эльдора Шомуродова, Абдукодир Хусанова и других наших звезд против Роналду подарит нам всем невероятные эмоции. Желаем удачи обеим великим легендам на мундиале, но наше сердце всегда бьется вместе с Узбекистаном. Вперед, сыны Родины!

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