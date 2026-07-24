«Реал» начал работу по Родри: состоялась встреча...
Мадридский «Реал» предпринял первые шаги по привлечению в свои ряды полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Согласно сообщениям, представители клуба провели встречу с агентами футболиста недалеко от столицы Испании.
«Королевский клуб» определил Родри как одну из своих главных трансферных целей. Однако прямые переговоры между «Реалом» и «Манчестер Сити» пока не начались.
Состоялась встреча с агентами Родри
По данным Sky Sport, во вторник представители «Реала» провели переговоры с агентами Родри в ресторане недалеко от Мадрида.
Сообщается, что на встрече обсуждались условия потенциального трансфера и возможность возвращения футболиста в Испанию.
В настоящее время мадридский клуб работает над достижением соглашения по личным условиям прежде всего с самим Родри и его представителями.
«Реал» может предложить контракт до 2030 года
Согласно источнику, «Реал» рассматривает возможность предложения 30-летнему полузащитнику контракта, рассчитанного до 2030 года.
Отмечается, что сам Родри также готов вернуться в Испанию. Однако действующий контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года.
Английский клуб несколько недель назад предложил ему новое соглашение, но стороны пока не пришли к окончательному решению о продлении контракта.
Переговоров между клубами еще не было
На данный момент трансферный процесс находится на начальной стадии.
«Реал» наладил контакт с представителями футболиста, но еще не делал официального предложения «Манчестер Сити».
По этой причине переход Родри в Мадрид пока не является решенным вопросом. Если будут согласованы личные условия с футболистом, на следующем этапе могут начаться переговоры между клубами по сумме трансфера.
Каких результатов достиг Родри в прошлом сезоне?
Испанский полузащитник в прошлом сезоне провел 21 матч в Английской Премьер-лиге и забил 1 гол.
На чемпионате мира 2026 года он принял участие во всех 8 матчах сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира.
Показатель
Результат
Матчи в АПЛ
21
Голы
1
Контракт с «Сити»
до 2027 года
Потенциальный новый контракт
до 2030 года
Родри стал главной целью «Реала»
Мадридский клуб считает кандидатуру Родри приоритетной для усиления центра полузащиты. Опыт футболиста, контроль мяча и способность управлять темпом игры могут сделать его важным трансфером для «Реала».
Однако реализация сделки будет зависеть от окончательного решения футболиста, позиции «Манчестер Сити» и потенциальной суммы трансфера.
Как вы считаете, должен ли Родри покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Реал»? Оставляйте свое мнение в комментариях.
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