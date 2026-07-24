«Реал» начал работу по Родри: состоялась встреча...

·49·Спорт
«Реал» начал работу по Родри: состоялась встреча...

Мадридский «Реал» предпринял первые шаги по привлечению в свои ряды полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Согласно сообщениям, представители клуба провели встречу с агентами футболиста недалеко от столицы Испании.

«Королевский клуб» определил Родри как одну из своих главных трансферных целей. Однако прямые переговоры между «Реалом» и «Манчестер Сити» пока не начались.

Состоялась встреча с агентами Родри

По данным Sky Sport, во вторник представители «Реала» провели переговоры с агентами Родри в ресторане недалеко от Мадрида.

Сообщается, что на встрече обсуждались условия потенциального трансфера и возможность возвращения футболиста в Испанию.

В настоящее время мадридский клуб работает над достижением соглашения по личным условиям прежде всего с самим Родри и его представителями.

«Реал» может предложить контракт до 2030 года

Согласно источнику, «Реал» рассматривает возможность предложения 30-летнему полузащитнику контракта, рассчитанного до 2030 года.

Отмечается, что сам Родри также готов вернуться в Испанию. Однако действующий контракт футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года.

Английский клуб несколько недель назад предложил ему новое соглашение, но стороны пока не пришли к окончательному решению о продлении контракта.

Переговоров между клубами еще не было

На данный момент трансферный процесс находится на начальной стадии.

«Реал» наладил контакт с представителями футболиста, но еще не делал официального предложения «Манчестер Сити».

По этой причине переход Родри в Мадрид пока не является решенным вопросом. Если будут согласованы личные условия с футболистом, на следующем этапе могут начаться переговоры между клубами по сумме трансфера.

Каких результатов достиг Родри в прошлом сезоне?

Испанский полузащитник в прошлом сезоне провел 21 матч в Английской Премьер-лиге и забил 1 гол.

На чемпионате мира 2026 года он принял участие во всех 8 матчах сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира.

Показатель

Результат

Матчи в АПЛ

21

Голы

1

Контракт с «Сити»

до 2027 года

Потенциальный новый контракт

до 2030 года

Родри стал главной целью «Реала»

Мадридский клуб считает кандидатуру Родри приоритетной для усиления центра полузащиты. Опыт футболиста, контроль мяча и способность управлять темпом игры могут сделать его важным трансфером для «Реала».

Однако реализация сделки будет зависеть от окончательного решения футболиста, позиции «Манчестер Сити» и потенциальной суммы трансфера.

Как вы считаете, должен ли Родри покинуть «Манчестер Сити» и перейти в «Реал»? Оставляйте свое мнение в комментариях.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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