За несколько дней до старта чемпионата мира у сборных и топ-клубов начали возникать серьезные опасения. Одна из таких неприятных новостей пришла из лагеря сборной Португалии и английского клуба «Манчестер Сити». В составе «горожан», где вместе с ветераном узбекского футбола Абдукодиром Хусановым выступает в обороне, талантливый футболист Матеуш Нуньеш был вынужден пропустить товарищеский матч против сборной Чили из-за проблем со здоровьем. Хотя португальцы одержали победу со счетом 2:1, выбытие одного из ключевых игроков вызывает большое беспокойство у болельщиков и экспертов.

С текущим состоянием 27-летнего универсального игрока, его трансферной историей и важностью для команд вы можете подробно ознакомиться в следующей специальной интегрированной таблице:

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И СТАТИСТИКА МАТЕУША НУНЬЕША

Футболист и его партнер по команде История перехода в клуб и стоимость трансфера Основная роль на поле и ее изменение Будущая большая угроза (ЧМ-2026) Матеуш Нуньеш (27 лет, игрок сборной Португалии) Партнер по команде: Удерживает оборону «Сити» вместе с Абдукодиром Хусановым. В 2023 году из клуба «Вулверхэмптон» был куплен за внушительную сумму в 53 миллиона фунтов стерлингов . Хотя он пришел как центральный полузащитник, под руководством Пепа Гвардиолы он стал одним из лучших правых защитников в мире. 17 июня Португалия проведет свой первый матч на ЧМ против ДР Конго . У Нуньеша очень мало времени на восстановление.

Пока Футбольная федерация Португалии не сделала официального заявления о степени серьезности травмы футболиста. Он также не был включен в заявку на матч с Чили.

Доверие двух великих тренеров и космическая универсальность

Матеуш Нуньеш сыграл одну из ключевых ролей в победном шествии «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, особенно в решающих матчах. Пеп Гвардиола неоднократно хвалил его способность одинаково высоко играть на нескольких позициях. Радует то, что и при новом главном тренере клуба Энцо Мареске место Нуньеша в составе считается неприкосновенным. Его способность закрывать любую точку поля жизненно необходима как для стратегии клуба, так и для сборной.

Анализ ситуации: Травма Матеуша Нуньеша накануне старта чемпионата мира стала настоящим ударом для Португалии. Наличие такого сильного соперника в группе, как Колумбия, означает, что отсутствие такого универсального бойца, как Нуньеш, может создать большую брешь в обороне. Также ясно, что это сообщение взволновало руководство «Манчестер Сити», поскольку Мареска не хочет терять ключевую фигуру команды перед новым сезоном. Для нас же здоровье этого футболиста интересно еще и из-за его связи с Абдукодиром Хусановым. Будем надеяться, что Матеуш быстро восстановится и продемонстрирует свое мастерство как на мундиале, так и в клубе.

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