Президент «Баварии» четко дал понять, что не продаст Олиса в «Реал»

·111·Спорт
Президент «Баварии» четко дал понять, что не продаст Олиса в «Реал»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал сообщения об интересе мадридского «Реала» к вингеру команды Майклу Олису. Руководитель немецкого клуба обозначил четкую и жесткую позицию по поводу будущего французского футболиста.

Ранее появились сообщения о том, что кандидат на пост президента мадридского клуба Флорентино Перес намерен приобрести Майкла Олиса в рамках трансферных планов «Реала». Некоторые источники утверждали, что Перес может направить мюнхенцам предложение в размере 150 миллионов евро за футболиста.

Однако «Бавария» показала, что пока не готова к переговорам по этому вопросу. Герберт Хайнер подчеркнул, что Олис является игроком мюнхенцев и имеет с клубом долгосрочный контракт.

«Майкл Олис — игрок «Баварии», и у него есть долгосрочный контракт с клубом. Мы не клуб, который ставит целью продажу своих футболистов», — заявил Хайнер.

Из этих слов ясно, что «Бавария» рассматривает Олиса как одну из ключевых фигур в будущем команды. Мюнхенский клуб обычно не относится к числу тех, кто легко отпускает своих лидеров. Особенно когда речь идет о молодом, продолжающем расти футболисте с большим потенциалом в атаке, клуб действует еще более осторожно.

В последнее время Олис привлекает внимание своей скоростью, техникой, умением обыгрывать соперников и креативными действиями в атаке. Активно действуя на фланге, он растягивает оборону, создает моменты и может влиять на исход игры в решающие эпизоды. Интерес к такому футболисту со стороны клуба уровня «Реала» вполне естественен.

Мадридский клуб всегда следит за самыми талантливыми футболистами мирового футбола. Когда имя Флорентино Переса упоминается в контексте трансферного рынка, болельщики обычно ждут крупных покупок. Сообщения о возможном предложении в районе 150 миллионов евро за Олиса также вызвали широкие дискуссии именно по этой причине.

Однако Хайнер ответил на эти разговоры очень холодно и решительно. По его словам, если Перес действительно думает о направлении предложения, то пока такого не было. При этом президент «Баварии» также намекнул мадридцам не тратить время зря.

«Если Флорентино Перес захочет направить нам предложение — пока такого не было, — ему даже не стоит беспокоиться», — цитирует Хайнера издание Бавария Германй.

Это заявление стало очень четким сигналом для трансферного рынка: «Бавария» не планирует продавать Олиса. Конечно, в футболе большие деньги могут многое изменить. Но в текущей ситуации мюнхенцы хотят сохранить футболиста как важную часть своего проекта.

Для «Реала» этот трансфер явно не будет легким. Если мадридский клуб проявит серьезный интерес к Олису, чтобы убедить «Баварию», потребуется не просто большая сумма, а очень сильное спортивное и финансовое предложение. И даже в этом случае окончательное решение останется за мюнхенцами.

Для самого Олиса такой интерес демонстрирует рост его статуса на рынке. Упоминание имени клуба уровня «Реала» в связи с футболистом, проявляющим себя в «Баварии», может стать одним из важных признаний в его карьере. Но пока он остается в планах мюнхенцев.

Подобные ситуации добавляют интриги летнему трансферному окну. С одной стороны — склонный к крупным покупкам «Реал», с другой — «Бавария», желающая сохранить своих лидеров. Такие трансферные баталии между двумя грандами могут стать одним из самых интересных сюжетов на футбольном рынке.

Пока позиция «Баварии» предельно проста: Майкл Олис не продается. Ответ Хайнера прозвучал для Переса дипломатично, но довольно жестко, как призыв «не беспокойте». Говоря на футбольном языке, трансферная дверь сейчас заперта, а ключ остался в Мюнхене.

БаварияРеал МадридМайкл ОлисеГерберт ХайнерФлорентино Перес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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