Жозе Моуринью стремится быстрее стать главным тренером «Реала»

·72·Спорт
Жозе Моуринью стремится быстрее стать главным тренером «Реала»

В кулуарах мирового футбола назревает одно из самых громких и захватывающих возвращений века. Знаменитый и разносторонний специалист Жозе Моуринью, покоривший сердца миллионов болельщиков, как никогда близок к тому, чтобы вновь возглавить мадридский «Реал». Согласно последним эксклюзивным данным авторитетного издания «Диарио АС», окончательное соглашение между «Королевским клубом» и португальским гением было достигнуто еще в мае. Однако из-за того, что мудрый руководитель мадридцев Флорентино Перес назначил очередные выборы президента клуба на 7 июня, официальное объявление об этом историческом назначении было несколько отложено.

Говорят, что такое ожидание и неопределенность не очень понравились Жозе Моуринью, который всегда ценит оперативность. Португальский тренер считает, что из-за этих политических процессов он потерял как минимум две недели драгоценного времени, которые могли быть использованы для подготовки к трансферному рынку и новому сезону. Он мог бы уже прибыть в «сказочный город» Мадрид и начать работу по ведению команды к новым победам.

Теперь, когда все организационные вопросы и выборы успешно завершены и Флорентино Перес вновь занял пост президента, Моуринью требует от руководства «Реала» ускорить официальные процедуры. Если это соглашение будет официально объявлено, в истории мирового футбола откроется новая страница — Моуринью вернется на «Сантьяго Бернабеу» ровно спустя 13 лет перерыва. Он займет место своего бывшего подопечного и тренера Альваро Арбелоа, покинувшего клуб после завершения сезона 2025/26, и попытается вывести команду на новые высоты.

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Жозе МоуриньюРеалФлорентино ПересМадридСантьяго Бернабеу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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