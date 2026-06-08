Нидерланды официально объявили стартовый состав на матч против Узбекистана

·191·Спорт
Нидерланды официально объявили стартовый состав на матч против Узбекистана

Сегодня национальная сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро проведет очередной важный товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира. «Белые волки» выйдут на поле против сборной Нидерландов — одной из самых сильных и титулованных команд европейского футбола.

Этот матч станет серьезным испытанием для Узбекистана перед мундиалем. Ведь Нидерланды отличаются быстрыми атаками, физически мощными игроками, контролем центра поля и исполнителями высокого индивидуального мастерства.

Перед матчем стал известен стартовый состав «летучих голландцев». Сборная Нидерландов выйдет на поле против Узбекистана в следующем составе:

Вратарь:

  1. Фербрюгген

Защитники:

  1. ван Дейк

  2. ван Хекке

  3. ван де Вен

  4. Думфрис

Полузащитники:

  1. Гравенберх

  2. Рейндерс

  3. Френки де Йонг

Нападающие:

  1. Гакпо

  2. Мален

  3. Саммервилл

Запасные:

Флеккен, Руфс, Аке, Бробби, Хато, Клуйверт, Копмейнерс, Ланг, Мемфис, де Рон, Тил, Квинтен Тимбер, Вегхорст, Виффер.

Если взглянуть на состав Нидерландов, видно, что команда выходит на поле с очень сильным и сбалансированным составом. В центре обороны лидером является Вирджил ван Дейк. Его опыт, превосходство в воздухе и мастерство в выборе позиции станут большим испытанием для нападающих Узбекистана.

На флангах ожидается активность Думфриса и ван де Вена. Особенно Думфрис любит подключаться к атакам. Поэтому защитникам Узбекистана на этих участках придется действовать очень осторожно и дисциплинированно.

В полузащите такие игроки, как Френки де Йонг, Гравенберх и Рейндерс, будут пытаться контролировать центр поля. Эта тройка сыграет важную роль для Нидерландов в сохранении мяча, задании темпа игры и начале атак.

В линии атаки действуют Гакпо, Мален и Саммервилл. Они выделяются скоростью, техникой и умением создавать опасность возле штрафной площади. Защитникам Узбекистана будет непросто действовать против этой тройки.

Эта игра станет настоящим большим экзаменом для подопечных Фабио Каннаваро перед чемпионатом мира. В матче против такого соперника, как Нидерланды, будут проверены организованность обороны, борьба в центре, быстрые контратаки и психологическая готовность нашей команды.

Национальная сборная Узбекистана стоит на пороге первого в истории участия в чемпионате мира. Поэтому каждый товарищеский матч, особенно против таких сильных соперников, очень важен. Эта встреча позволит нашей команде увидеть свои недостатки, укрепить сильные стороны и набрать необходимый опыт перед мундиалем.

Болельщики ждут от «белых волков» в сегодняшнем матче мужественной игры, организованной обороны и достойного сопротивления сопернику. Состав Нидерландов очень силен, но именно такие игры закаляют команду перед большими турнирами и показывают истинный потенциал футболистов.

УзбекистанНидерландыФабио КаннавароВирджил ван ДейкФренки де Йонг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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