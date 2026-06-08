Нидерланды официально объявили стартовый состав на матч против Узбекистана

Сегодня национальная сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро проведет очередной важный товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира. «Белые волки» выйдут на поле против сборной Нидерландов — одной из самых сильных и титулованных команд европейского футбола.

Этот матч станет серьезным испытанием для Узбекистана перед мундиалем. Ведь Нидерланды отличаются быстрыми атаками, физически мощными игроками, контролем центра поля и исполнителями высокого индивидуального мастерства.

Перед матчем стал известен стартовый состав «летучих голландцев». Сборная Нидерландов выйдет на поле против Узбекистана в следующем составе:

Вратарь:

Фербрюгген

Защитники:

ван Дейк ван Хекке ван де Вен Думфрис

Полузащитники:

Гравенберх Рейндерс Френки де Йонг

Нападающие:

Гакпо Мален Саммервилл

Запасные:

Флеккен, Руфс, Аке, Бробби, Хато, Клуйверт, Копмейнерс, Ланг, Мемфис, де Рон, Тил, Квинтен Тимбер, Вегхорст, Виффер.

Если взглянуть на состав Нидерландов, видно, что команда выходит на поле с очень сильным и сбалансированным составом. В центре обороны лидером является Вирджил ван Дейк. Его опыт, превосходство в воздухе и мастерство в выборе позиции станут большим испытанием для нападающих Узбекистана.

На флангах ожидается активность Думфриса и ван де Вена. Особенно Думфрис любит подключаться к атакам. Поэтому защитникам Узбекистана на этих участках придется действовать очень осторожно и дисциплинированно.

В полузащите такие игроки, как Френки де Йонг, Гравенберх и Рейндерс, будут пытаться контролировать центр поля. Эта тройка сыграет важную роль для Нидерландов в сохранении мяча, задании темпа игры и начале атак.

В линии атаки действуют Гакпо, Мален и Саммервилл. Они выделяются скоростью, техникой и умением создавать опасность возле штрафной площади. Защитникам Узбекистана будет непросто действовать против этой тройки.

Эта игра станет настоящим большим экзаменом для подопечных Фабио Каннаваро перед чемпионатом мира. В матче против такого соперника, как Нидерланды, будут проверены организованность обороны, борьба в центре, быстрые контратаки и психологическая готовность нашей команды.

Национальная сборная Узбекистана стоит на пороге первого в истории участия в чемпионате мира. Поэтому каждый товарищеский матч, особенно против таких сильных соперников, очень важен. Эта встреча позволит нашей команде увидеть свои недостатки, укрепить сильные стороны и набрать необходимый опыт перед мундиалем.

Болельщики ждут от «белых волков» в сегодняшнем матче мужественной игры, организованной обороны и достойного сопротивления сопернику. Состав Нидерландов очень силен, но именно такие игры закаляют команду перед большими турнирами и показывают истинный потенциал футболистов.