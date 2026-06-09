ФИФА достигла соглашения с Лассаной Диарра: система трансферов может измениться

ФИФА официально достигла соглашения о завершении длительного юридического спора с бывшим полузащитником сборной Франции, а также клубов «Реал Мадрид» и «Челси» Лассаной Диарра. Этот спор был урегулирован после судебного решения, которое может кардинально изменить глобальную систему трансферов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В понедельник ФИФА подтвердила закрытие всех юридических вопросов с Диарра, выступавшим за такие клубы, как «Арсенал», «Челси» и «Реал Мадрид». Это дело находилось в центре внимания футбольного мира после того, как в прошлом году Суд Европейского союза (CJEU) признал правила ФИФА противоречащими законодательству ЕС.

Лассана Диарра требовал от ФИФА и Бельгийской футбольной ассоциации компенсацию в размере 65 миллионов евро. В октябре высший суд ЕС пришел к выводу, что действующие трансферные правила ФИФА нарушают трудовое законодательство и право на свободное передвижение на территории союза.

Этот конфликт начался в 2014 году, когда Диарра расторг четырехлетний контракт с российским клубом «Локомотив» Москва спустя год после его подписания. Тогда ФИФА обвинила игрока в расторжении контракта «без уважительной причины» и оштрафовала его на 10 миллионов евро. Это помешало футболисту найти новую команду, так как другие клубы боялись нести ответственность за этот штраф.

В своем заявлении ФИФА сообщила о прекращении всех судебных разбирательств с Лассаной Диарра. Однако организация особо подчеркнула, что это соглашение не означает признания вины. ФИФА стремилась быстрее закрыть это дело, чтобы предотвратить подачу аналогичных требований о компенсации другими футболистами.