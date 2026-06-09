Сборная Узбекистана одержала историческую победу над Нидерландами

·14·Спорт
Сборная Узбекистана одержала историческую победу над Нидерландами

Из-за океана пришла по-настоящему сенсационная и историческая новость для любителей узбекского футбола! Национальная сборная Узбекистана, проводящая сбор в Нью-Йорке перед чемпионатом мира, вышла на поле во втором закрытом контрольном матче против европейского гранда — Нидерландов, и сумела поставить соперника на колени. «Белые волки» под руководством легенды мирового футбола Фабио Каннаваро продемонстрировали на поле настоящую смелость и высочайшее мастерство, оформив великолепную победу со счетом 2:1 над сильным соперником. Эта победа, несомненно, значительно повысит моральный дух наших представителей перед предстоящим мундиалем.

По взаимной договоренности тренеров обеих команд, этот матч прошел за закрытыми дверями, то есть без зрителей и представителей СМИ, а формат встречи был немного изменен: каждый тайм составил 30 минут. Тем не менее, интенсивность борьбы на поле ничуть не уступала официальным играм. Талантливые и быстрые футболисты, показавшие высокое мастерство в составе наших представителей — Азизбек Амонов и Авазбек Улмасалиев, точно поразили ворота соперника и стали авторами голов в этой исторической победе. Европейцы смогли ответить на эти голы лишь один раз.

Тренерский штаб предоставил возможность сыграть почти всем членам команды в этом проверочном матче и серьезно протестировал тактические схемы. Честь нашей Родины в этой встрече защищали следующие футболисты: Эргашев, Нематов, Эшмуродов, Абдуллаев, Каримов, Эсанов, Жиянов, Улмасалиев, Рахмоналиев, Жалолиддинов, Амонов, Темиров, Сергеев, Искандеров и Хамдамов. Дисциплинированная игра, продемонстрированная на каждой линии, в итоге принесла свои плоды, и в истории узбекского футбола открылась новая страница.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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