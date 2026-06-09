Готов ли Неймар к чемпионату мира? Сборная Бразилии сообщила новые данные

Нападающий сборной Бразилии Неймар прошел запланированное МРТ-обследование, результаты которого оказались положительными. Конфедерация футбола Бразилии (CBF) подтвердила, что процесс восстановления звезды после травмы мышцы правого бедра идет по плану. Тем не менее, «Селесао» продолжает проявлять осторожность в вопросе возвращения своего лидера на поле. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Неймар получил эту травму 17 мая во время выступления за «Сантос». По заключению медицинского штаба, процесс восстановления идет в установленные сроки. Врачи не намерены возвращать футболиста в соревновательный футбол до полного восстановления его физического состояния. Это стратегический шаг, направленный на предотвращение рецидива травмы на последующих этапах турнира.

CBF выпустила официальное заявление после обследования в понедельник: «Футболист Неймар прошел МРТ-обследование. Результаты показали, что лечение проходит хорошо, в рамках ожидаемых параметров. Он продолжит процесс восстановления и физической подготовки, запланированный медицинским персоналом сборной».

Несмотря на положительную динамику восстановления Неймара, стартовый матч группового этапа против Марокко считается для плеймейкера несколько преждевременным. Пока он не присоединился к общим групповым тренировкам и ограничивается занятиями в тренажерном зале и физиотерапией. Согласно плану, в ближайшие дни он перейдет к индивидуальным тренировкам на поле и будет готов к последним матчам группового этапа или стадии плей-офф.